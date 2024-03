Európában kifejlesztett és sikeresen tesztelt repülő autó mögött álló technológiát vásárolt egy kínai cég. Az európai tervezés alapján készült járműveket Kína „meghatározott földrajzi régiójában” fogják használni és továbbfejleszteni. Kína, amellett, hogy vezető szerepet tölt be az elektromos autók fejlesztésében, úgy tűnik, hogy a repülő autók terén is forradalmi technológiákkal láthatja el a világot.

Kínai cég vásárolta meg az Európában kifejlesztett és sikeresen tesztelt repülő autó mögött álló technológiát – írja a BBC.

A Cangcsou városában bejegyzett Hebei Jianxin Flying Car Technology Company kizárólagos jogokat vásárolt az európai fejlesztésű AirCar repülő autók gyártására és használatára egy nyilvánosságra nem hozott kínai területen.

A BMW motorral és normál üzemanyaggal hajtott AirCar 2021-ben 35 percig repült két szlovákiai repülőtér között, kifutópályákat használva a fel- és leszálláshoz.

ALIG TÖBB MINT KÉT PERCBE TELT, HOGY AUTÓBÓL REPÜLŐGÉPPÉ ALAKULJON.

Az európai tervezés alapján készült járműveket Kína „meghatározott földrajzi régiójában” fogják használni és továbbfejleszteni. A cég saját repülőteret és repülési iskolát épített egy másik szlovák repülőgépgyártótól való korábbi felvásárlás után – mondta Anton Zajac, az AirCart létrehozó KleinVision társalapítója. A KleinVision nem volt hajlandó elárulni, mennyiért adta el a technológiát. Az AirCar 2022-ben kapta meg a Szlovák Közlekedési Hatóság légi alkalmassági bizonyítványát.

Amellett, hogy Kína vezető szerepet tölt be az elektromos autók forradalmában, aktívan fejleszti a repülő közlekedési megoldásokat is. A múlt hónapban az Autoflight nevű cég tesztrepülést hajtott végre egy utasszállító drónnal Sencsen és Zhuhai városok között. Az út, amely autóval három órát vesz igénybe, 20 perc alatt fejeződött be, bár a repülőgépen nem voltak utasok.

2023-ban a kínai eHang cég biztonsági tanúsítványt kapott a kínai tisztviselőktől elektromos repülő taxijához, amivel kapcsolatban az Egyesült Királyság kormánya azt mondta, hogy a repülő taxik 2028-ra az égbolt rendszeres részévé válhatnak.

a drónszerű utasszállító repülőgépekkel ellentétben az AirCar nem száll fel és le függőlegesen, hanem kifutópályát igényel.

Még mindig jelentős akadályok állnak e közlekedési forma előtt az infrastruktúra, a szabályozás és a technológia társadalmi elfogadottsága tekintetében. Az ágazat szabályozására irányuló globális kísérletek miatt „mindenki tülekedett, hogy teljesen új kérdésekkel álljon elő, amelyeket fel kell tenni” – nyilatkozta Steve Wright repülési tanácsadó a BBC-nek.

Ebben a tekintetben a Nyugat történelme néha lelassíthatja a dolgokat, mivel van egy kis kísértés, hogy megpróbálja ezeket az új gépeket a régi kategóriákba szorítani. Kína ezt lehetőségnek tekintheti, hogy előrelépjen

– mondta Steve Wright.

Hasonló aggályok vonatkoztak egykor az elektromos autókra is – amiben Kína globális piacvezetővé vált. A szlovák AirCar eladása kérdéseket vethet fel azzal kapcsolatban, hogy Kína készen áll-e arra, hogy ugyanezt tegye a repülő autókkal is. Wright elmondta, hogy míg az AirCarhoz hasonló prototípusok „nagyon szórakoztatóak”, a valóság valószínűleg hétköznapibb lesz „sorokkal, poggyászellenőrzéssel és egyebekkel”.