A visszavont tudományos jelentéseket szemléző Retraction Watch jelentése szerint az Elsevier által kiadott New Microbes and New Infections potenciálisan problémásként jelölte meg Didier Raoult francia mikrobiológus több mint 100 cikkét. A kiadó azért döntött így, mert a közelmúltban Raoult tizedik tanulmányát vonták vissza etikai vétség miatt. Ezzel a francia Akadémiai Pálmarenddel kitüntetett és Sackler-díjas 72 esztendős professzor teljes életműve romba dőlt.

Raoult a Covid-19 járvány alatt népszerűsítette a malária ellen kifejlesztett hidroxi-klorokin használatát. Ezt a szert Donald Trump amerikai elnök is szedte a világjárvány idején. Miután a klinikai adatokból kiderült, hogy a hidroxi-klorokin hatástalan a koronavírus okozta betegség gyógyításában, a francia hatóságok megtiltották alkalmazását, Raoult azonban

tovább folytatta az embereken végzett kísérleteket

az általa vezetett marseille-i intézetben.

A mikrobiológus egy korábbi etikai engedély kódját újrafelhasználva menekülteken és hajléktalanokon vizsgálta a gyógyszer hatását. Közben a kritikusait internetes zaklatóknak nevezte, akik nem értik a francia egészségügyi törvényeket.

Raoult cikkei közül ötvenet vontak vissza az amerikai Public Library of Science lapjaiból, öt további lap képmanipulációk vagyis hamisítás miatt vonta vissza dolgozatait. Legutóbb a Scientific Reports vonta vissza dolgozatát etikai problémák miatt. Raoult ténykedése miatt jelenleg a francia rendőrség is nyomoz.

