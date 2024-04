További két új régióval bővül Neom, Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg luxusországa, ami Egyiptommal és Jordániával is határos lesz – az új tervek bejelentésével egyidőben azonban úgy tűnik, hogy a korábbi projektek idősávjait nem tudják tartani. Neom ékkövébe, a 170 kilométer hosszú megapoliszba, a The Line-ba például már idén be kellett volna költözniük az első lakóknak, ezzel szemben erre legkorábban is csak hat év múlva, 2030 környékén kerülhet sor.

Talán egy olyan ambiciózus projekt sem született még ezen a bolygón, mint Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg elképzelése, az Egyiptommal és Jordániával is határos Neom létrehozása. A megapolisz 2022-ig három régióból állt, Trojenából, Oxagonából és a magyarországi lakosság szinte teljes egészét befogadni képes The Line-ból, azaz A Vonalból. Nemrégiben azonban két újabb gigatervvel bővült a Neom-projekt, ami alapján lassan már nem is megapoliszról, hanem egy egész országról beszélhetünk. A korábbi trióhoz csatlakozott Sindalah, ami a Vörös-tenger egyik szigetén fog felépülni nem is annyira soká, így ez lesz az első olyan elkészült projekt, amely által betekinthetünk majd abba, mit is kínálhat Neom.

Az elérhető legnagyobb luxust kínálva Sindalah lesz Neom első fizikai bemutatóhelye. Ez a páratlan szigeti célpont egy exkluzív betekintést nyújt majd a Vörös-tenger legjavába – szeretettel várjuk a globális jachtközösséget és a kivételes luxusra vágyókat is

– olvasható Sindalah leírása a weboldalon.

Ez azonban még nem minden, Neom ugyanis egy Gulf of Aqaba elnevezésű régióval is bővülni fog, ami a Vörös-tenger partján fog végighúzódni, és a jelenlegi tervek szerint tizenegy különálló „állomást”, vagy ha úgy tetszik „mini-várost” fog magába foglalni. Ezek a következő neveket fogják viselni: Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana, Aquellum, Zardun, Xaynor, Elanan, Gidori és végül Treyam. A Neom weboldalán található információk alapján mindegyik hely valami másra fog összpontosítani: legyen szó romantikus kikapcsolódásról, extrém kalandokról vagy éppen reggelig tartó bulizásról, állítólag mindenki megtalálja majd azt, amire vágyik – „természetesen” az elérhető legnagyobb luxussal vegyítve.

Jól látható tehát, hogy Neom semmiképp sem az átlagemberek számára épül, ami nem véletlen: a több száz milliárd dolláros építési költséget idővel mindenképp vissza szeretnék szerezni bevétel formájában.

Továbbra is a The Line a projekt ékköve

Ahogy arról mi is írtunk már, a 170 kilométer hosszú, de mindösszesen csak 200 méter széles és 500 méter magas The Line két, egymással párhuzamos „falból” áll majd, melyek között életre kel a természet a sivatag közepén. Mohammed bin Szalmán szaúdi koronaherceg szerint a mai városok egyik legnagyobb problémája az ingázás, éppen ezért a The Line alapkoncepciója az, hogy maximálisan két perc sétával bárki a természet lágy ölén érezhesse magát, további három perc gyaloglással pedig minden gyakran használt szolgáltatást (étterem, orvosi rendelő, iskola stb.) elérjen.

A projekt generálterveihez – a Süddeutsche Zeitung német lap szerint – Norman Foster és Francine Houben tervei alapján láttak hozzá, de a tervezésben rajtuk kívül több olyan magas rangú építésziroda is részt vesz, mint a londoni Zaha Hadid, a holland Rem Koolhaas és UNStudio, a német LAVA, az osztrák Delugan Meissl, az ausztrál Bureau Proberts és a nemzetközi Aedas iroda. Rajtuk kívül szintén részt vesz a munkákban a Boston Consulting Group, a McKinsey & Company és az Oliver Wyman vezetési tanácsadó cég, valamint a multinacionális Samsung dél-koreai elektronikai vállalat.

A teljesen high-tech tervezésnek köszönhetően a The Line emelett állítólag karbonsemleges is lesz, a zsúfolt nagyváros tehát teljes egészében megújuló energiával fog működni.

Az élelmeztetést különböző vertikális farmok kiépítésével oldanák meg, míg a víz egyenesen a Vörös-tengerből érkezne, egy különleges eljárással először sótalanítva, majd a szükséges ásványi anyagokkal visszadúsítva. A kellő napfény, árnyék és friss levegő miatt sem kell aggódni a tervezők szerint, a gondosan kialakított mikroklimatikus környezetek ugyanis ezek tökéletes egyensúlyát állítják majd fel. A napfény bejutásáért elsősorban a tükrös homlokzat felel, de a kanyont (a két épület közötti területet) is úgy tervezték, hogy a lehető legjobban használja ki a nap nyáron magas, télen pedig alacsony ívét.

Amiről már kevesebbet beszélnek

Az eredeti tervek alapján az első lakóknak már idén, 2024-ben be kellett volna költözniük a The Line-ba, ennek valószínűsége mostanra azonban a nullára csökkent. Belsős információk alapján leghamarabb 2030 környékén állhat olyan szinten az építkezés, hogy be lehessen költözni a megapoliszba. Ekkorra a jelek szerint a 170 kilométer hosszú létesítményből 2,4 kilométernyi fog elkészülni, ami előreláthatólag 300 ezer lakos befogadására lesz alkalmas. Ugyancsak aggodalomra ad okot, hogy sok mérnök már a Halál városának vagy a Pokol bugyrának hívja a várost. Etienne Bou-Abdo várostervező szerint például:

a bemutatott látványképek nem a klasszikus építészetről szólnak. A projekt kiötlői inkább videójáték-tervezőket hívtak meg. A projekt számos kulcsfontosságú eleme, különösen az energia és a közlekedés területén ugyanis olyan technológiákon alapul, amelyek még prototípus formájában sem léteznek. Ezek hiányában pedig elképzelhetetlen a The Line működése, elég csak a közlekedésért felelő Hyperloop vasútra gondolnunk.

A kivitelezés alatt álló disztópikus projekt ráadásul a területre is komoly hatással lehet. A fénylő és tükröződő üvegfelületek zavarni fogják a madarakat, a 170 kilométer hosszú létesítmény pedig egy az egyben keresztülvágja majd a vadon élő állatok vándorútvonalát, ezzel teljesen megzavarva a helyi élővilág bioritmusát. Mindezek ellenére azonban az építkezés zajlik – és bár sokáig úgy hihettük, hogy Neom csak egy vicc vagy egy pénzmosoda lesz, most mégis úgy néz ki, hogy tényleg el fog készülni. Az építkezés aktuális állapotáról legutóbb márciusban írtunk, az erről szóló cikkünket ide kattintva érheti el.

(Borítókép: A The Line építkezési munkálatai. Fotó: Neom)