A Samsung legújabb tévécsaládjának csúcskészüléke, a Neo QLED 8K lett, ami továbbfejlesztett NQ8 AI Gen3 processzorral érkezik, ezzel jelentős előrelépést téve az AI-alapú tévétechnológiában – merthogy a mesterséges intelligencia lesz az idei Samsung tévék legnagyobb vonzereje. Az új processzor az elődjéhez képest kétszer gyorsabb neurális feldolgozó egységgel (NPU) rendelkezik, a neurális hálózatok száma ráadásul a nyolcszorosára, vagyis 64-ről 512-re nőtt, így a képernyőn a bemeneti forrástól függetlenül tűpontos részletességgel jelenhetnek meg a tartalmak.

Az AI jelenlétét a televíziók esetében persze nem úgy kell elképzelni, mint a telefonoknál. Újdonság a „8K AI Felskálázás Pro” funkció, ami a felhasználó kedvenc műsorait és filmjeit – a 8K minőséghez közelítő –, részletgazdagabb és tisztább tartalommá alakítja át, túlmutatva a hagyományos 4K-s tévék képminőségén. A sportrajongók számára a vállalat az „AI Mozgásjavító Pro” funkcióval kedveskedik, ami még élvezetesebbé teszi a sportmérkőzéseket, hiszen még az olyan gyorsan mozgó elemeket is jól láthatóvá teszi a képernyőn, mint például egy focilabda vagy egy jégkorong. Szintén újdonság a Real Depth Enhancer Pro funkció, ami élethű és magával ragadó mélységélességet kölcsönöz a képnek.

Az AI ráadásul a tévék hangzásába is befurakodta magát – az idei újdonság az „Active Voice Amplifier Pro”, ami az emberi beszédet segít kiemelni a háttérzajból, így minden szó tisztán hallható. A Neo QLED 8K termékcsalád 65, 75 és 85 hüvelykes méretben lesz elérhető, két különböző modellben – a QN800D a felső, míg a QN900D az abszolút csúcskategóriát képviseli majd. A Neo QLED 8K tévék mellett frissültek a közép-felső kategóriás Neo QLED 4K modellek is, név szerint a QN95D, QN90D, QN85D – ezek 43 és 85 hüvelyk közötti méretekben lesznek elérhetőek, a legváltozatosabb nézői környezeteknek megfelelően.

Ez azonban még nem minden, a budapesti sajtóeseményen ugyanis lehetőség volt rápillantani a vállalat microLED-es tévéjére is, amivel készen állnak teljesen új sztenderdet nyitni a televíziózás világában.

De mi az a microLED?

A microLED egy új típusú laposképernyős technológia, ami tulajdonképpen mikroszkopikus LED-ekből álló tömbökből alkotja a képpontokat. A technológia számos előnnyel rendelkezik a széles körben elterjedt LCD-hez képest – ezek közé tartozik a jobb kontraszt, a gyorsabb válaszidő és a nagyobb energiahatékonyság. Egy laikus számára legkönnyebben úgy lehetne leírni, mint egy továbbfejlesztett OLED-panelt, hellyel-közzel ugyanis ugyanazokkal a karakterisztikákkal rendelkezik, mint az OLED-es kijelzők, leszámítva azt, hogy a microLED-nél a beégés esélye közel nulla, a fényerő pedig sokkal magasabb.

A technológia hátránya, hogy a gyártás egyelőre még rendkívül nehézkes. Mindezek ellenére egyre egyértelműbbnek látszik, hogy a jövőt a microLED fogja jelenteni – kérdéses, hogy mikorra ér oda a technológia, hogy a gyártás egyszerűsödjön annyit, hogy a vállalatok alacsonyabb árcédulával is elláthassák készülékeiket. A Samsung microLED-es televíziói ugyanis egyelőre az ultraprémium kategóriát képviselik – kijelzőméretük 98 hüvelykről indul, gyártásukat pedig csak az után kezdik meg, hogy beérkezett egy megrendelés.

Megéri hamar lecsapni rájuk

A készülékek már előrendelhetők, ebben az időszakban pedig ajándékot is ad a tévék mellé a Samsung. A 2024-es Neo QLED 8K és 4K TV mellé ráadás hangprojektor, a 2024-es S95D OLED TV mellé ráadás The Freestyle, a 2024-es The Frame TV mellé ráadás Music Frame, és a Music Frame mellé ráadás Galaxy Buds FE jár. A kedveskedésre mondjuk szükség is lesz, a készülékek árazásánál ugyanis kifejezetten vastagon fogott a Samsung ceruzája – a 4K-s Neo QLED tévék 450 ezer és 1,6 millió forint között szerezhetők be, míg a 8K-s variánsok egymillió és 2,7 millió forint között; tehát a csúcskategóriáért ezúttal is egy kisebb vagyont kér a vállalat.