Hatalmas fejlesztések érkeznek a Facebookra és az Instagramra

Mindenki meglepetésére a legnépszerűbb közösségi oldalakra is megérkezik a mesterséges intelligencia. A jövőben nem kell majd az OpenAI weboldaláig mennünk, ha egy gyors és hatékony chatbotra lenne szükségünk, a Meta ugyanis úgy tervezi, hogy saját mesterséges intelligenciájukat beépítik a Facebookba, az Instagramba, a Messengerbe és a WhatsAppba is.

Megelégelte az OpenAI és a ChatGPT egyeduralmát Mark Zuckerberg, ezért olyan lépésre szánta el magát, amivel jócskán felkavarja majd az állóvizet a mesterséges intelligencia-alapú fejlesztések területén. Mint ismeretes, a Meta még tavaly szeptemberben mutatta be saját fejlesztésű MI-asszisztensét, azóta azonban keveset lehetett hallani felőle. Egészen mostanáig, most ugyanis kiderült, hogy Zuckerberg azt tulajdonképpen az összes fő Meta-alkalmazásba beépíti.

Érkezik tehát a mesterséges intelligencia a Facebook, az Instagram a WhatsApp és a Messenger csevegőfelületeibe, de mindezek mellett meg fog jelenni a Facebook fő hírfolyamában is.

Az asszisztens ezen felül egy külön weboldalt is kap majd, bizonyos országok lakosai számára a meta.ai címen már el is érhető – Magyarországról azonban egyelőre még nem lehet felkeresni. Zuckerberg és a Meta azért döntött a fejlesztések bevezetése mellett, mivel úgy látják, csak így lehetnek az OpenAI kihívói – éppen ezért tovább fejlesztették nyílt forráskódú MI-modelljüket is, a Llamát, ami ezúttal már a Llama 3 névre hallgat. A vállalat szerint az új modell már most jobban teljesít a kulcsfontosságú mutatókban, mint a versenytársak, és általánosságban hatékonyabb a kódoláshoz hasonló feladatok elvégzésében is.

Egyelőre úgy néz ki, hogy a Meta csak két kisebb Llama 3-modellt ad ki, amelyek egyaránt elérhetők lesznek az MI-asszisztensben és a külső fejlesztők számára – ezt fogja majd a későbbiekben egy nagyobb, már multimodális modell követni.

Ettől egyedi a Llama 3

Jelenleg a Meta MI-asszisztense az egyetlen olyan chatbot, ami valós idejű keresési eredményeket képes szolgáltatni egyszerre több, névlegesen a Google és a Bing keresőmotorból is. Azt, hogy végül melyikre támaszkodik, azt maga az MI dönti majd el az alapján, hogy mely keresési találatokat gondolja relevánsabbnak. Emellett a képgeneráló mechanizmusok is frissítve lettek, a Llama 3 például már képes mozgóképeket, GIF-eket készíteni, ami azonban még lenyűgözőbb, az a valós idejű képgenerálás.

A modell képes a másodperc tört része alatt képeket generálni, így a fotó már aközben létrejön, míg mi éppen csak gépeljük az instrukciókat.

Ez nem csak látványos, hanem rendkívül hasznos is, mert így a felhasználóknak ezáltal lehetősége nyílik „belenyúlni” a generálás folyamatába, hiszen aszerint alakíthatják útközben a promptot, hogy éppen mit látnak a kijelzőn. És hogy pontosan hol lehet majd a Meta AI-t használni? Mint írtuk, először is a meta.ai webcímen, egy későbbiekben érkező frissítés után a chatbot azonban egy hagyományos beszélgetésként lesz felkereshető az Instagramban, a Messengerben és a WhatsAppban is. Amint itt megjelenik, tulajdonképpen bármit kérdezhet és kérhet a Meta AI-tól, kezdve attól, hogy írja össze, melyek a legszükségesebb dolgok egy egyhetes görögországi nyaraláshoz, egészen addig, hogy írja meg egy minialkalmazás kódsorait.

Bár eddig csak az Egyesült Államokban volt elérhető, a Meta mesterséges intelligenciája angol nyelven Ausztráliában, Kanadában, Ghánában, Jamaicán, Malawiban, Új-Zélandon, Nigériában, Pakisztánban, Szingapúrban, Dél-Afrikában, Ugandában, Zambiában és Zimbabwében már szintén használható. Azt, hogy más nyelvek mikor lesznek támogatottak, illetve hogy egyéb országokba mikor érkezik meg a fejlesztés, egyelőre nem tudni.

A Viberben már ott virít az MI

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, nem csak a Meta platformjait tarolja le az MI, nemrégiben ugyanis egy másik népszerű csevegőalkalmazás, a Viber is MI-támogatást kapott. Az újítás lényege, hogy a Viber az MI-nek köszönhetően ezentúl képes összefoglalni csoportos beszélgetések tartalmát akár száz olvasatlan üzenetre is visszamenőleg. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy a felhasználó – egy olvasatlan üzeneteket tartalmazó csoportbeszélgetésbe való belépés után – kap egy üzenetet, miszerint a Viber képes röviden, pontokba szedve összesíteni, hogy miről maradt le, így nem kell hosszú perceken keresztül visszaolvasnia a történéseket.

Fontos megjegyezni, hogy a funkció működéséhez elengedhetetlen, hogy az MI értelmezze a beszélgetésben leírtakat, így az érzékenyebb adatok védelme érdekében természetesen le is tilthatja a fejlesztést. A funkciót fokozatosan vezetik be az Egyesült Államokban, a Fülöp-szigeteken, Ukrajnában, Japánban, Bulgáriában és Lengyelországban élők számára, és hamarosan további országokban is megjelenik. A szolgáltatás iOS és Android rendszereken egyaránt elérhető lesz, több mint 50 nyelven – a magyarországi megjelenés részletei azonban ez esetben sem ismertek.

