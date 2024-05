Bemutatkoztak a Copilot+PC-k, amelyek ARM architechturára épülő Snapdragon X Elite chipekkel és minden korábbinál erősebb MI-képességekkel forradalmasítanák a számítógépek piacát – a Microsoft egyik windowsos fejlesztése azonban már most kiverte a biztosítékot a felhasználóknál, annak széleskörű bevezetése ugyanis a szakértők szerint felérhet egy adatvédelmi katasztrófával.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, új időszámítás vette kezdetét az asztali számítógépek és laptopok világában, a Microsoft a hét elején ugyanis hivatalosan is leleplezte legújabb termékcsaládját – a készülékekre már MI-számítógépekként, vagy ahogy a vállalat hívja, Copilot+PC-ként lehet hivatkozni. Azok belsejében már nem Intel, hanem ARM-architektúrájú Snapdragon X Elite chipek ketyegnek, amelynek köszönhetően hatalmasat nőtt a laptopok teljesítménye, miközben a fogyasztásuk csökkent – tehát sokkal tovább bírják egy töltéssel.

Mindemellett azonban az új windowsos laptopokban már ott van a beépített Copilot is – a Microsoft saját fejlesztésű MI-alapú asszisztense –, ami minden területen megpróbálja jobbá tenni a felhasználói élményt; ezek azonban bizonyos esetekben már-már morbid alakot tudnak ölteni. Az egyik ilyen Copilot-funkció Recall névre hallgat, lényege pedig, hogy a mesterséges intelligencia segítségével képes visszaidézni tulajdonképpen bármilyen műveletet, amit korábban a laptopon végeztünk – legyen szó egy meglátogatott weboldalról, vagy az időjárás lecsekkolásáról.

Ez rendkívül hasznos lehet, ha például a fájlkezelőben keresünk egy dokumentumot, amit korábban már megtaláltunk, de most nem emlékszünk rá, hogy pontosan melyik útvonalon is lehet elérni azt – az azonban, hogy mindezt hogyan kivitelezi a Windows és a Copilot, már több felhasználóban is aggályokat szült.

Adatvédelmi rémálom

A Copilot ugyanis úgy tud visszaemlékezni arra, hogy a felhasználó pontosan milyen műveleteket is végzett számítógépén, hogy az néhány másodpercenként „titokban” képernyőképeket készít, amiket aztán elemez. A Microsoft szerint a Recall funkció kizárólag a hamarosan megjelenő Copilot+ PC-ken lesz elérhető, mivel működéséhez NPU, azaz Neurális feldolgozó egység szükséges. Ez azért kihagyhatatlan, mert a Copilot nem a felhőbe feltöltve, hanem magán az eszközön végzi el a feladatokat – tehát offline is tud működni –, az Egyesült Királyság adatvédelmi felügyelősségét ez azonban nem győzte meg arról, hogy a funkció kellően biztonságos, ezért vizsgálatot indítottak a Microsofttal szemben.

Mint írtuk, a Recall képes átnézni a felhasználók összes korábbi tevékenységét, beleértve a fájlokat, fényképeket, e-maileket és böngészési előzményeket, ami már eleve aggasztó tud lenni, ehhez azonban még hozzá társul az is, hogy a funkció folyamatosan képernyőképeket készít. Mint arra Dr. Kris Shrishak, mesterséges intelligencia és adatvédelem tanácsadó is felhívja a figyelmet, egy ilyen funkció bevezetése szó szerint egy adatvédelmi rémálom lehet, az MI ugyanis teljes betekintést nyerhet a felhasználók magánéletébe. Ezeken felül a funkció a hackerek számára is remek célpont lehet, a számítógép elkülönített szegmensei helyett ugyanis elég lehet csak a Copilotot feltörniük, hogy hozzáférhessenek a felhasználók szenzitív adataihoz.

Ugyancsak kérdéseket vet fel, hogy mi történik akkor, ha a képernyőn olyan információk jelennek meg, amelyek a felhasználó munkáltatója által védettnek vagy bizalmasnak minősülnek, illetve, hogy egy esetleges videóhívás közben a felek értesítést kapnak-e arról, hogy a számítógépen található MI automatikusan rögzíti őket – ezekre azonban egyelőre még nem adott ki hivatalos választ a Microsoft.

Szerintük a felhasználók kezében lesz az irányítás

A Microsoft úgy vélekedik, hogy a Recall egy olyan „opcionális élmény” lesz, amit az első perctől kezdve úgy fejlesztettek le, hogy az adatvédelemi és biztonsági szempontból helytálló legyen. A vállalat szerint a felhasználóknak plusz biztonságérzetet adhat, hogy korlátozhatják, hogy a Recall milyen pillanatfelvételeket gyűjtsön, emellett azt is hangsúlyozták, hogy az adatokhoz senki sem férhet hozzá, csak a felhasználó, mivel a Copilot nem a felhőben, hanem magán a készüléken végzi le a számításait.

A Copilot egyébként az aktuálisan elérhető legfejlettebb mesterségesintelligencia-modelleket alkalmazza majd, így például a GPT-4o-t, a még természetesebb, beszélt nyelvű kommunikáció érdekében. Arról, hogy a Recallon felül milyen exkluzív funkciók érkeznek a Copilot+PC-kre, ebben a cikkünkben írtunk részletesebben. A laptopokat a Microsoft partnereinél, például az Acernél, az Asusnál, a Dellnél, a HP-nél, a Lenovónál és a Samsungnál már most előrendelheti, a forgalmazás azonban csak június 18-án indul.

(Borítókép: Andrej Sokolow/picture alliance via Getty Images)