Kipróbáltuk a Huawei legújabb, FreeClip elnevezésű fülhallgatóját, ami nem hétköznapi megjelenésével szinte csak úgy vonzza a tekintetet. A készülék emellett rendkívül kényelmes is, hangzása azonban már nem arat töretlen sikert, ahogy a nyolcvanezer forintos ajánlott fogyasztói árat is kicsit soknak érezzük – ez azonban még nem jelenti azt, hogy a Huawei készüléke egyeseknek ne lenne ideális választás; sőt, sportolók számára például az egyik legjobb opció lehet. Mutatjuk, hogy mit érdemes tudni a Huawei FreeClipről.

Bár már hónapokkal ezelőtt, a 2024-es barcelonai Mobile World Congressen (röviden MWC-n) is ki volt állítva, a hazai felhasználók mindeddig nem igazán vehették kézbe a Huawei legújabb vezeték nélküli fülhallgatóját, amihez foghatót nem igazán találni még egyet a piacon – köszönhetően formabontó kialakításának. Amennyiben a vezeték nélküli fülesek között nézelődünk, a legtöbb esetben két opcióval találkozhatunk: hallójáratba illeszthető és fülkagylóban pihenő variánsokkal, amelyeknek megvan az előnye és a hátránya is.

Előbbivel például jobb hangzás és jobb zajszűrés érhető el, a hallójáratba illeszthető megoldás azonban egyesek számára rendkívül kényelmetlen lehet. Az utóbbi, a fülkagylóba helyezhető készülékek számukra jelenthetnek megoldást – ezek azonban szinte alig vagy egyáltalán nem szűrik a külső zajokat, emellett pedig könnyen ki is eshetnek a fülből, hiszen a legtöbb esetben semmi sem rögzíti őket. Ekkor jön képbe a Huawei új megoldása, a FreeClip, ami egy meglehetősen innovatív – és szerintünk furcsa – kinézetű fülhallgató lett, cserébe azonban rendkívül kényelmes és minden más vetélytársnál stabilabban illeszkedik.

Nem mindennapi megjelenés

A készülék hófehér dobozában túl sok izgalmas dolgot nem találunk. A fedelet leemelve egyből a töltőtok és benne a fülhallgatók tárulnak elénk. Ez alatt csak egy paksaméta használati utasítást, valamint egy USB-A/USB-C végződésű töltőkábelt találunk; hálózati adaptert és egyéb csilivili extrákat nem. A matt borítású szürke tokon egy Huawei feliratot, alatta egy státuszjelző ledet találunk, emellett jobbra akad továbbá egy gomb is, amivel párosítani tudjuk a készüléket. Az USB-C-nyílás a tok alján kapott helyet, értelemszerűen ezen keresztül tudjuk tölteni a bölcsőt – pluszpont, hogy emellett adott a vezeték nélküli töltés is.

A tok fedele mágnesesen zár, elkerülendő a véletlen felnyitásokat, emellett pedig maguk a fülesek is mágnesesen – és stabilan – illeszkednek a bölcsőbe. Érdekesség, hogy a kialakításnak köszönhetően nem lehet a jobb és a bal fülbe illeszthető fülhallgatót megkülönböztetni – bármelyik készüléket helyezhetjük a jobb és a bal fülbe is; a FreeClip automatikusan tudni fogja, hogy melyik fülben pihen. És ha már a kialakításnál tartunk: ilyen fülhallgatót még biztosan nem látott. A FreeClip három fő részből épül fel: egy hosszúkásabb, fül mögé illeszkedő egységből, ami javarészt az akkumulátort foglalja magában; egy C-bridge elnevezésű, szilikonnal borított félkörívű részből, ami a kábelezést takarja; és egy gömb alakú egységből, ami maga a hangszóró, ez illeszkedik a fülkagylóba.

Hát ez szerintem egy tévút

– nevette el magát kollégám, amikor először meglátott a FreeClipet viselve. Szó, ami szó, a Huawei új fülhallgatójának megjelenése nem éppen hétköznapi. Míg nem realizáljuk, hogy mit is visel az illető, könnyen összetéveszthető például egy fülbevalóval, ugyanakkor a formabontó megjelenésnek köszönhetően rendkívüli stabilitást kapott a FreeClip. Kipróbáltuk: sem a gyors fejkapkodások, forgások, de még a kézenállás sem volt elég ahhoz, hogy a FreeClip kiessen a fülünkből. Néhány másodperc után egyébként szinte érezni sem lehet, hogy viseljük, amihez a kialakítás mellett nagyban hozzájárul az is, hogy súlya mindösszesen 5,6 gramm.

Nem csak a fülekkel kompatibilis

A készülék párosítása rendkívül egyszerű, a fedél felnyitása után tulajdonképpen bármilyen telefon felismerni, legyen szó androidos vagy iOS-es készülékről. Csatlakoztatni a FreeClipet értelemszerűen a telefon vagy számítógép, esetleg tablet Bluetooth-beállításai között tudjuk, a párosítás után pedig nincs is más dolgunk, mint használni a készüléket. A FreeClip automatikusan érzékeli, ha a fülünkbe helyeztük vagy onnan kivettük, koppintásokkal pedig anélkül tudjuk vezérelni a lejátszott médiát, hogy hozzányúlnánk a telefonunkhoz. A Huaweinek azonban van egy AI Life elnevezésű alkalmazása is, amivel teljesen személyre szabhatjuk a hangzást és a gesztusokat – ezt androidos készülékekre a szankciók miatt a Huawei weboldaláról, míg iOS-es telefonokra az App Store-ból tudja letölteni.

Az AI Life-on belül lehetőségünk adódik figyelemmel követni a tok és a FreeClipek töltöttségi szintjét, különböző effektekkel módosíthatjuk a hangzást, és itt frissíthetjük a készülék szoftverét is. Emellett az appon belül nyílik lehetőségünk finomhangolni a beállításokat, de itt engedélyezhetünk olyan – egyelőre fejlesztés alatt álló – funkciókat is, mint például a hangerő emelése vagy csökkentése azzal, hogy szimplán megérintve tartjuk a FreeClip bizonyos részeit. És ha már a gesztusoknál tartunk: dupla koppintással tudjuk felvenni és letenni a bejövő hívásokat, ahogy a zenét elindítani és megállítani is így tudjuk – míg tripla koppintással a következő zenére ugorhatunk. Alapértelmezett esetben függetlenül attól, hogy a jobb vagy bal oldali fülesre koppintottunk, a készülék ugyanazokat a műveleteket fogja végrehajtani, az Ai Life-on belül azonban lehetőségünk nyílik arra, hogy ezen változtassunk.

Szólhatna nagyobbat is

Bár azt hihetnénk, hogy a kialakításnak köszönhetően elsöprő hangzású lesz a FreeClip, a hűha-hatás sajnos elmarad. A tiszta és hangos zenét kedvelők nem igazán fogják értékelni a Huawei új fülhallgatójának hangzását, a célközönség inkább az átlagfelhasználók csoportja, akiknek csak vezeték nélküli fülhallgatóra van szükségük, hogy néha meghallgassanak egy podcastet, egy zenét, vagy elintézzenek egy hívást, és nem probléma számukra a kissé fátyolosabb hangzás. Félreértés persze ne essék: az open-ear fülhallgatók világában a FreeClip jól szól, a nyolcvanezer forintos ajánlott fogyasztói ár miatt azonban kicsit többet vártunk, ebben az árkategóriában ugyanis már bőven találni hagyományos kinézetű, de jobban szóló alternatívát.

Ugyancsak probléma a hangszivárgás, bár ez tulajdonképpen minden open-ear fülhallgatóra jellemző. Körülbelül 70-75 százalékos hangerősség környékén már zavaró lehet a viselő mellett ülők számára a FreeClipből kiszivárgó zene – így például irodában nem túl ideális a használata.

Sportolók számára azonban valódi megváltás lehet a füles: ha korábbi fülhallgatója futás vagy bármilyen más edzés közben kicsúszott a füléből, a FreeClip remek megoldás lesz, ugyanis az, ahogy korábban említettük, mozdulatlanul pihen a fülkagylóban. Ugyancsak a sportolóknak, esetleg túrázóknak kedvezhet a rendkívül hosszú üzemidő – bár az igazat megvallva ebből mindenki csak profitálni tud. A fülhallgatókban egyenként 55 milliamperórás, a tokban pedig egy 510 milliamperórás telep található, amivel összesen 36 órányi üzemidőt érhetünk el a Huawei szerint – papíron egy töltéssel a fülesek körülbelül nyolc órányi zenehallgatást tudnak garantálni, ami a gyakorlatban inkább hét órának bizonyult, ez azonban még mindig bravúros teljesítménynek számít.

Végül, de nem utolsósorban mindenképp említésre méltó tulajdonság az IP54-es por- és cseppállóság, minek okán egy kis eső vagy izzadtság nem fog problémát tenni a FreeClipekben – fontos azonban megjegyezni, hogy ez csak a fülhallgatókra vonatkozik, a tok ilyen téren védtelen. Ahogy említettük, a Huawei FreeClip körülbelül 80 ezer jó magyar forintért szerezhető be, fekete és lila színben – nálunk az előbbi modell járt. Mindent összevetve tehát egy remekül összerakott fülhallgatót kaptunk, aminek egyetlen valódi negatívuma az ára: ez azonban néhány hónappal később már mérséklődhet annyit, hogy egy igazán jó vétel legyen a FreeClip.

