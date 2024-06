Több mint egy hónapja már, hogy a Microsoft hivatalosan is bejelentette a windowsos laptopok új generációját, amelyekre a vállalat egyszerűen csak Copilot+ PC-ként hivatkozik. Ezek különlegessége, hogy belsejükben már nem Intel, hanem ARM-architektúrájú Snapdragon X Elite chipek ketyegnek, aminek köszönhetően hatalmasat nőtt a laptopok teljesítménye, miközben a fogyasztásuk csökkent, tehát sokkal tovább bírják egy töltéssel. Mindez igaz az Asus első ilyen laptopjára, a Vivobook S 15-re is, ami a vállalat portfólióján belül elsőként hozza el a Copilot+ élményét a hazai piacra. A készüléket lehetőségünk volt még a megjelenés előtt kipróbálni – mutatjuk is, mit érdemes tudni az Asus legújabb készülékéről.

A Vivobook termékcsalád mindig is az elérhetőséget ötvözte a hordozható kialakítással és a prémiumfunkciókkal, aminek köszönhetően a Vivobookok hamar az Asus egyik legnépszerűbb laptopjai lettek. Éppen ezért nem meglepő, hogy ezt a modellt választotta az Asus arra, hogy elsőként mutassák meg, mire lehetnek képesek az ARM-alapú chipek – de erről majd később. A 2024-es Vivobook S 15 OLED egy ismerős külsőt kapott: a szürke alumíniumborítás következtében adott a prémiumérzet, a kecses kialakításnak köszönhetően szinte bármilyen hátizsákban elfér, az 1,42 kilogrammos súly miatt pedig már-már észrevétlenül hordozható.

Pluszpont, hogy a laptop numerikus résszel ellátott, magyar kiosztású billentyűzetet kapott, tehát az Enter felett megtaláljuk az „ű”, míg a Shift mellett az „í” gombot. A touchpad windowsos laptopokhoz mérten hatalmas, azonban funkcionalitásában sajnos továbbra sem képes megközelíteni azt, mint amit egy MacBookban találhatunk. Visszatérve a billentyűzetre: adott a háttérvilágítás, méghozzá több színben is, az Alt Gr billentyű mellett pedig már ott figyel a beépített Copilot gomb is, ami egyelőre csak a keresőt hívja elő, a jövőben azonban a windowsos asszisztenst fogja felébreszteni. Ennek ellenére MI-adta funkciókat már most is találni az előretelepített Windows 11-ben: a Paintben például a Cocreator kiegészíti, szebbé varázsolja a rajzainkat, de lehetőségünk van a videókat automatikusan feliratozni, videóhívások közben pedig különböző kreatív filtereket használhatunk.

Érdekesség, hogy az Asus egyáltalán nem titkolja, hogy a készülékkel az Apple-féle MacBook Aireknek mennének neki – papíron például gyakorlatilag minden szegmensben jobban teljesít a Vivobook, mint az M3-chipes Air, a gyakorlatban azonban már közel sem ennyire fekete-fehér a helyzet.

Mindenre kész

A Vivobook S 15 OLED – ahogy azt a neve is sejteti – egy 15,6 hüvelykes, 3K-s, akár 120 hertzes képfrissítésre is képes OLED-panelt kapott. Ennek köszönhetően a kontraszt tulajdonképpen végtelen, a betekintési szögek is parádésak, a színhűségről nem is beszélve. A fényerőre sem lehet panasz, ahogy a keretben elhelyezett kamerára sem, ami támogatja a Windows Hello arcfelismeréssel működő azonosítását is – így nem kell jelszót bepötyögni minden egyes indításkor. Ezt ráadásul egy kis retesszel el is lehet takarni, így a felhasználó biztonságban érezheti magát. Negatívum azonban, hogy ezt a gyönyörű panelt az Asus egy meglehetősen lelombozó műanyagkeretben fogta közre, ami teljesen megtöri a prémiumérzetet – a kialakítás emiatt inkább az alsó-középkategóriás notebookok világát idézi.

A vékony kialakítás azonban sokat javít a helyzeten, főleg hogy ennek ellenére is tulajdonképpen mindenféle port belefért a készülékbe. A Vivobook bal oldalán egy HDMI, két USB-C, egy MicroSD és egy Jack-csatlakozót találunk, míg jobb oldalán két USB-A csatlakozó köszön vissza ránk két státuszjelző led kíséretében. Hűtőnyílásokat egyedül a laptop alján találunk, a készülék itt szívja be a hideg levegőt, a forrót pedig a kijelző alatti sávban fújja ki, ezzel egységessé téve a megjelenést – szerencsére ennél többre nagyon nincs is szüksége a készüléknek, melegedésről ugyanis aligha lehet beszélni a Vivobook S 15 használatakor.

Az új generáció

Ahogy említettük, a Vivobook S 15 legnagyobb különlegessége, hogy abban már nem Intel vagy AMD, hanem Snapdragon chip ketyeg – hasonló azokhoz, mint amiket az androidos mobilokban találni, csupán ez sokkal nagyobb teljesítményre képes. A készülékben a Snapdragon X Elite lapka kapott helyet, ami magában foglalja a CPU-t, a GPU-t és az NPU-t is. Utóbbi talán kevesek számára csenghet ismerősen, ami nem véletlen, ez ugyanis egy kifejezetten új fogalom, az NPU a Neural Processing Unit szavakból tevődik össze, feladata pedig a mesterséges intelligenciát vagy gépi tanulást igénylő feladatok mihamarabbi elvégzése.

A chipnek köszönhetően a Vivobook S 15 még nagyobb erőforrást igénylő alkalmazások futtatása közben is képes szinte teljesen némán üzemelni, úgy, hogy alig melegszik fel. Ha pedig ez nem lett volna elég, még az energiát sem zabálja.

Ennek okán nem ritka, hogy 15-16 órás üzemidőt is kihúzhatunk a készülékből, ami azt jelenti, hogy – napi nyolc órás használattal számolva – akár két munkanapot is végigdolgozhatunk egyetlen töltéssel. Ilyenre korábban a nagy átlagot nézve egyszerűen nem voltak képesek a windowsos laptopok, de még a MacBookok közül sem mindegyik. Azonban a Snapdragon X Elite energiahatékonyságának köszönhetően ez most valósággá vált. Ugyancsak említésre méltó, hogy a készülékben nem kevesebb, mint 32 gigabyte memóriát és 1 terabyte tárhelyet találunk – tehát ebből a szempontból is bőven el vagyunk látva nyers erővel.

Persze az ARM-re váltásnak megvannak az árnyoldalai is: bár a készülékek szállításakor már számos alkalmazás optimalizálva lett az új architechtúrára – ezek listáját ide kattintva találja –, még bőven találkozni olyan programokkal, amelyek nem tudják kihasználni a lapka adta lehetőségeket.

Ezek az egyelőre még X86-os alkalmazások a Microsoft PRISM nevezetű windowsos emulátorán keresztül futnak, aminek köszönhetően teljesítményük jelentősen rosszabb a natív programokkal szemben – de legalább elindulnak.

Emiatt a felhasználói élmény egyelőre nem tökéletes, az emulátoron keresztül futó appok például váratlanul összemolhatnak, a játékok teljesítménye pedig egyelőre jellemzően nem éppen fényes – ez azonban idővel mind változni fog. Hasonló folyamat ment végbe 3,5 évvel ezelőtt az Apple háza táján is, amikor a vállalat átállt az M-szériás lapkákra, és hónapokon keresztül lehetett még olyan appokkal találkozni, amelyek nem rendelkeztek natív verzióval – mostanra azonban sokkal jobbá vált a helyzet. Kompromisszumok tehát még vannak, a Snapragon X Elite chip nyújtotta előnyök azonban egyből érezhetők, azok pedig olyanok, amelyek könnyen segítenek szemet hunyni az esetleges kezdeti fennakadások felett.

Összegezve

Kérdéses persze, hogy az ember szeretne-e kifizetni közel 540 ezer forintot egy olyan készülékért, ami jelenleg még csak kompromisszumokkal használható – ismételten hangsúlyozzuk azonban, hogy ezek idővel el fognak tűnni. A 2024-es Asus Vivobook S 15 OLED két különböző konfigurációban szerezhető be, a 16 gigabyte memóriával szerelt modellért 537 ezer forintot, míg a 32 gigabyte memóriával szerelt kiadásért 567 ezer forintot kér el a vállalat, ami véleményünk szerint egy kifejezetten jó ajánlat, az időtállóság érdekében mindenképp megéri a picivel drágább modellt választani. Egy hasonló specifikációkkal szerelt 15 hüvelykes, M3 chipes MacBook Air vételára már meghaladja az egymillió forintot, a macOS optimalizáltsága miatt azonban már a belépőszintű, 630 ezer forintos modell is versenyképes lehet.

Egyértelmű győztest tehát nem lehet hirdetni, egy azonban biztos: a Snapdragon chipeknek köszönhetően bőven főhet az Apple feje, az olyan vállalatok ugyanis, mint az Asus, épp ott ütnek most nagyot a vállalaton, ahol az a legjobban fáj. Korábban egyik windowsos gyártó sem tudott olyan hatékonyan működő laptopot készíteni, mint egy M-szériás chippel szerelt MacBook, ezek az idők azonban 2024 nyarán határozottan véget értek. Ez pedig ráadásul még csak a kezdet, alig várjuk, hogy a jövőben milyen új készülékek látnak napvilágot, amelyek már kifejezetten a Snapdragon lapkák köré épülnek, még jobban kiaknázva az általa adott lehetőségeket.

