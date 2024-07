Világszerte problémát jelentenek az utcán kódorgó állatok, hozzávetőlegesen 59 ezer ember hal meg évente veszettség miatt, amit jellemzően a fertőzött kutyáktól kaptak el. Ősi probléma, amit még mindig nem sikerült megoldani, talán a Google Utcaképe fog segíteni az elanyátlanodott állatokon és az embereken is.

Egy korábbi cikkben Mészáros Gabriella, a Magyar Állatvédők Országos Szervezetének (MÁOSZ) elnöke elmondta, a fő baj a túlszaporulat: több tízezer kutya kóborol itthon is az utcákon, minden kontroll nélkül szaporodva. Az ebrendészeti ellátórendszer pedig ennyi állattal nem tud mit kezdeni, nagyjából kétezer férőhely van. A kóbor kutyák nemcsak szomorú látványt nyújtanak és facsarják össze a jobb érzésűek szívét, de balesetek szereplői, fertőzések okozói is lehetnek.

Isztambul egyik nevezetessége volt néhány évvel ezelőtt Boji, a tömegközlekedő kutya, akivel a város lakosai nap mint nap találkoztak a buszon, metrón, de még a kompon is. A barátságos, az utazási etikettet maximálisan betartó, nyugodt és udvarias kölyökkutya felkeltette az isztambuli tisztviselők figyelmét, akik GPS-szel is felszerelték. Így derült ki, hogy naponta 29 metrómegállót és 11 buszpályaudvart keres fel, majd felszáll a kompra, és így összesen akár 40 kilométert is bajár naponta.

Sikerült kideríteni, hogy a kölyökként a kóborlást választó kutya gazdája meghalt, és ő azt az utat járta be naponta, amit szeretett gazdájával tett meg korábban hétvégente. Miután a kutyából kisebb médiasztár lett Törökországban, Ömer Koç török milliárdos örökbe fogadta. Így viszont Boji hobbija, az utazás sem került veszélybe, az anyagi háttér biztosítva volt. Állítólag idén márciusban őt látták egy londoni buszon a tájat csodálva. De sajnos nem ez a kóbor kutyák jellemző sorsa.

Lefülelik a kutyákat

Becslések szerint évente 59 ezer ember hal meg veszettségben, 99 százalékuk fertőzött kutyák harapása miatt. A probléma főleg az alacsony és közepes jövedelmű országok vidéki területein jelentős. De a Google Street View most zászlajára tűzte a probléma megoldását. Az innovációt először Peru Arequipa városában vetették be és az eredmények eddig kecsegtetőek.

Ricardo Castillo-Neyra, a Pennsylvaniai Egyetem Zoonótikus Betegségek Kutatólaboratóriumának tudományos igazgatója elmondta, hogy amikor a kutyák veszettségének problémája a magas jövedelmű országokat érintette, akkor sok erőfeszítés és sok forrás érkezett a megoldásra, de mióta a gond már nem globális, csak lokális, nincsenek átfogó törekvések és a szegényebb régiók, Latin-Amerika, Ázsia és Afrika országai magukra hagyva küzdenek. Szerinte azért kell tudni, hogy hány kóbor kutya van az utcákon, mert

egy orvos akár 200 kutyát is beolthat egy nap, és ha tudjuk, mennyi eb van, pontosan meg lehet határozni, mennyi oltásra van szükség.

Korábban házról házra járva interjúvolták meg az embereket, hány kutyájuk van. De ez sok idő és pénz, ráadásul a koronavírus karanténja alatt ezt nem is lehetett véghez vinni. Akkor jött a gondolat, hogy otthonról, képernyőn keresztül számoljuk meg a kutyákat.

Arequipa utcáin 868 kutyát összesítettek a Google Street View alapján, és kiderült, ezek a számok pontosabbak, mint a más latin-amerikai országokban drónokkal, vagy közvetlenül megfigyelve kapott adatok. Ugyanis ezekkel az utóbbi módszerekkel a kutyák számát gyakran alábecsülték. Ráadásul sokkal olcsóbb a Google metódusa, mint például a 2016-os 4000 háztartást felkereső felmérés, ami 30 ezer dollárba került.

Több ember elemezte a Google képeket, akiket a közösségi médiában toboroztak, de sok állatorvostanhallgató is volt köztük. A több szem többet lát elv azért is volt fontos, mert a mozgó kutyákat akár kétszer is rögzítheti a Google Street View. Különböző szögekből nézték meg a képeket, hogy beazonosítsák az ebeket színük, szőrfoltjaik és nemük alapján. Ezután összehasonlították a kutyák kapott számát a korábbi években ezeken a területeken végzett felmérések adataival.

A Google-autó azonban nem ér el mindenhova, az algoritmusnak vannak preferált régiói, és egyes területek alacsonyabb prioritásúak az algoritmuson belül. Ha ez megváltozik és nagyobb lesz a területi lefedettség (ami Peruban vidéken nem jellemző, noha ott kapják el a kutyák a juhoktól az emberre is veszélyes Echinococcus parazitát) akkor nem csak a kutyák száma lesz ismert, hanem a betegségek gócpontjait is lehet lokalizálni.

