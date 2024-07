Bár korábban úgy tűnt, hogy vajsima lesz az Apple Intelligence érkezése, most mégis egyre nyilvánvalóbb, hogy valami nincs rendben – a debütáláshoz közeledve ugyanis egyre több funkcióról derül ki, hogy azok idén nem is lesznek elérhetők. Az már eddig is nyílt titok volt, hogy a DMA miatt az EU-ban az Apple Intelligence 2025-ig semmilyen szinten nem lesz elérhető, nemrégiben azonban arra is fény derült, hogy például az új generációs Siri az EU-n kívül sem lesz használható 2025 első feléig.