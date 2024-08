Kipróbáltuk az Asus Zenbook laptopcsaládjának legújabb tagját, a 16 hüvelykes OLED-kijelzővel szerelt Zenbook 16 S-t. A készülék nemcsak könnyű, kecses, hanem méreteihez képest kifejezetten erős is, arról nem is beszélve, hogy a benne található AMD chip NPU-ja jelenleg az egyik legjobb a piacon – ezzel rendkívül időtállóvá téve azt a mesterséges intelligencia korszakában. Csak ne lenne ennyire drága…

Az Asus rendkívül színes termékpalettával rendelkezik a laptopok területén, a belépőszintű gépektől kezdve a gaming szörnyetegeken át az üzleti notebookig szinte mindent megtalálni a vállalatnál – a gépek ráadásul évről évre jobbak is lesznek. A 2024-es Vivobook S 15 OLED után ezúttal az eggyel magasabb kategóriát képviselő Zenbook S 16 járt nálunk, amiben ugyan egyelőre nem Snapdragon chip ketyeg, mégis tartogat izgalmas újításokat. Mutatjuk, mit érdemes tudni az Asus ultravékony és ultrahordozható, de mégis kellően erőteljes szörnyetegéről, a 2024-es Zenbook S 16-ról.

A dobozból kiemelve rögtön három dologra lehetünk figyelmesek: az első a készülék súlya, a második a készülék vékonysága, a harmadik pedig a készülék anyaga – ez a három dolog már egyből kiemeli az átlagból a Zenbook S 16-ot. A laptop mindösszesen 1,5 kilogramm, tehát rendkívül könnyen hordozható, a 16 hüvelykes kijelző pedig ne ijesszen meg senkit, a panel körüli keret vékonyságának köszönhetően alig nagyobb a készülék, mint egy 15 hüvelykes kijelzővel szerelt laptop. A 2024-es Zenbook pehelysúlyához hozzájárult az is, hogy mindösszesen csak 1,1 centiméter vastag,

borítása pedig nem a megszokott alumínium, hanem Ceraluminium, ami – ahogy azt a neve is sejteti – egy különleges kerámiaötvözet.

Ennek köszönhetően a laptop fedlapja nemcsak rendkívül kellemes tapintású, de az átlagosnál jobban bírja a gyűrődést is – végül, de nem utolsósorban pedig jól is néz ki, amit csak tovább fokoz az ASUS „Zen” termékeinél használatos fényvisszaverő vonalakból kirajzolt „A” betű.

Kecses küllem

Portok tekintetében nem igazán vagyunk eleresztve, de azért van választék: a készülék bal oldalán egy HDMI-, két USB-C- valamint egy jack-csatlakozó vár minket, míg a jobb oldalon egy USB-A- és egy SD-kártya-olvasóval találkozhatunk. A fedlapot felnyitva egyből elénk tárul a brutális méretű trackpad, ami a Vivobook S 15 OLED-hez hasonlóan néhány extra funkcióval is fel lett vértezve. A trackpad jobb oldalán lefelé vagy felfelé simítva a Zenbook fényerejét állíthatjuk, míg ugyanezzel a mozdulattal a trackpad bal oldalán a hangerőt szabályozhatjuk. A billentyűzeten remek gépelni, a gombok kellő mélységgel rendelkeznek, ami azonban rendkívül zavaró, az a bekapcsológomb elhelyezése; kinek az ötlete volt, hogy az ne a funkciósáv jobb szélére, hanem a delete gombbal felcserélve, egy hellyel beljebb kerüljön? Mi sem tudjuk.

Ettől eltekintve különösebb panasz nem lehet a billentyűzetre; Copilot + PC-ként ráadásul az Alt Gr jobb oldalán már ott pihen a Copilot gomb is, ami a Microsoft MI-asszisztensét hívja elő. Numerikus rész nincs, annak ellenére sem, hogy az a laptop méretéből adódóan bőven elfért volna, így azonban kevésbé zsúfolt az elrendezés, a Zenbook megjelenése pedig letisztultabb.

A készülék ékköve tagadhatatlanul annak kijelzője, a 16 hüvelykes, 2880 x 1800 képpontos, 120 hertzes Asus Lumina OLED-kijelző tagadhatatlanul az egyik legjobb, amit laptopban találhatunk. Ehhez hozzájárul a 100 százalékos DCI-P3-as lefedettség, a Dolby Vision támogatottság, az 1 000 000:1-es kontrasztarány és a 0,2 milliszekundumos válaszidő. Ha pedig mindez nem lett volna még elég, a kijelző egy hagyományos LCD-panellel szemben 70 százalékkal kevesebb kék fényt bocsát ki, tehát a szemet sem fárasztja annyira. Ahogy azt fentebb is említettük, a kijelző körüli keret rendkívül vékony, az azt fedő üveglap pedig egybeolvad magával a panellel, így megjelenése is esztétikus marad.

Bestiális belső

A Zenbook S 16 azonban annak ellenére, hogy remekül néz ki, könnyű és még vékony is, meglepően nagy teljesítménnyel is rendelkezik – főleg ha az MI-alapú munkavégzést vesszük figyelembe. A készülékben akár egy tizenkét magos AMD Ryzen AI 9 HX 370-es processzor is ketyeghet (36 MB Cache, akár 5,1 GHz-es órajel), akár 32 gigabyte LPDDR5X-7500-as memória és 2 terabyte PCIe 4.0 NVMe SSD társaságában – szűkölködni tehát finoman szólva sem kell majd. A hétköznapi munkavégzés terén – netes böngészés, videónézés, szövegírás – még nem igazán mutatkozik meg a Ryzen chip ereje, amint azonban a kreatív munkavégzés, esetleg a gaming felé tereljük a hangsúlyt,

a lapka már érezhetően köröket kezd el verni egy Intel Core Ultra 9-es és egy Snapdragon X Elite chipre is.

Ráadásul ha nagyobb erőre van szükség, a gép a dedikált AMD Radeon 890M-es grafikus gyorsítóhoz is nyúlni tud, ami Full HD-felbontás és alacsony-közepes grafikai beállítások mellett még a modernebb játékok élvezhető futtatására is alkalmas – azt azonban érdemes észben tartani, hogy nem egy gamer laptopról van szó – arra ott van az Asusnál a ROG termékcsalád – nagyobb teljesítménnyel, kedvezőbb áron. Ami az üzemidőt illeti: a Zenbook hozza az elvárhatót, egy munkanapot simán ki lehet húzni egy töltéssel, estére azonban már igényli a hálózatot a gép, tehát ilyen téren elbukik egy Snapdragon X Elite chipes Vivobookkal vagy egy MacBookkal szemben. A töltést a laptophoz mellékelt 65 wattos adapterrel oldhatjuk meg, ezt egy USB-C-s kábellel tudjuk a laptophoz csatlakoztatni, a teljes töltés pedig körülbelül két órát vesz igénybe.

Összegezve

Mindent összevetve tehát az Asusnak ismételten sikerült egy sokrétű, és nem utolsósorban időtálló laptopot összeraknia – most először pedig arra is fény derült, hogy mire képes az AMD, ha mesterséges intelligenciáról van szó. A készülék kialakítása első osztályú, akárcsak az anyaghasználat, valamint a kijelző minősége is. Ugyancsak nem lehet panasz a hat beépített hangszórónak köszönhetően a Zenbook hangzására sem, és a dupla ventilátoros megoldás miatt még a melegedés sem jelent túl nagy problémát – ami azonban már húzósabb, az a készülék ára.

Az Zenbook S 16-ért jelenleg 899 ezer forintot kér el az Asus, ami egy kisebb vagyon, ebben a szegmensben pedig bőven találni már alternatívákat – egy-két extra funkcióról lemondva pedig 2-300 ezerrel olcsóbb megoldásokat is találhatunk. Amennyiben azonban fontosnak tartja az OLED-kijelző, a valóban prémium anyaghasználat, az MI-alapú munkavégzést felgyorsító Ryzen AI chip jelenlétét, és a windowsos világtól sem szeretne eltávolodni, úgy a Zenbook S 16 egy tökéletes választás lehet. A készülék már most előrendelhető az Asus e-store-jában szürke és fehér színben – nálunk az utóbbi járt.

