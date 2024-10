Ahogy az várható volt, hétfő és kedd után szerdán is új Maceket leplezett le az Apple – ezúttal a MacBook Próké volt a főszerep. A tavalyi évhez hasonlóan a vállalat idén is két – egy 14 és egy 16 hüvelykes kijelzővel rendelkező – modellt mutatott be, specifikációk tekintetében azonban több választása is lehet a jövendőbeli felhasználóknak. Az új gépeket kérhetjük M4, M4 Pro, vagy a frissen bemutatott M4 Max lapkával – előbbi az általánosabb munkát végzők számára lehet ideális, utóbbi azonban a legnagyobb számítási teljesítményt igénylő alkalmazásokkal és programokkal is megbirkózik. Ez az Apple eddigi legerősebb és leggyorsabb chipje.

Ha nem törött, minek megjavítani

A 2024-es MacBook Prók dizájnján az iMachez hasonlóan mit sem változtatott az Apple, tulajdonképpen ugyanazt a készülékházat kapjuk továbbra is két méretben, mint korábban. Ennek értelmében a laptop váza továbbra is alumíniumból készül, színvariánsokból pedig ezúttal is az űrfekete és ezüst kombinációk közül választhatunk. Adott a MagSafe-es töltőcsatlakozó, ahogy a három Thunderbolt-csatlakozó is, ebből ráadásul már az ötödik generáció. A kicsit fényesebb 14 és 16 hüvelykes Liquid Retina XDR panel javarészt maradt változatlan, újdonság viszont, hogy ezúttal felár ellenében már nanotexturált, tükröződésmentes bevonattal is lehet kérni azt.

Ugyancsak frissült a készülékek előlapi kamerája, ezúttal már egy 12 megapixeles Center Stage-kamera figyel minket, ami támogatja a Desk View-t is. Ezen felül azonban nem sok újdonságot találunk a motorháztetőn kívül – az igazi változást a chipek tekintetében vehetjük majd észre, ott azonban nagyon. Legalábbis az Apple ígérete szerint.

Éhes szörnyeteg

Ahogy említettük, az új gépeket az Apple negyedik generációs M szériás lapkái hajtják, név szerint az M4, az M4 Pro és az M4 Max. Előbbi kettő specifikációiról már beszámoltunk szerdai, az új iMackel és Mac minivel foglalkozó írásunkban, az M4 Max azonban egy teljesen új chip, amit csak most leplezett le az Apple. Az M4 Max adatkutatók, 3D művészek és zeneszerzők számára lehet ideális választás, akik a professzionális munkafolyamatokat a végsőkig kihasználják. A chipet akár 16 magos processzorral is fel lehet szerelni,

aminek teljesítménye az M1 Maxhoz képest akár 2,2-szer nagyobb lehet.

A vállalat persze a grafikus gyorsítóról sem feledkezett meg. Az M4 Max GPU-ja akár 40 magos is lehet, így az M1 Maxnál akár 1,9-szer gyorsabb teljesítményre lehet képes. Az M4 Max akár 128 gigabyte egységesített memóriát és akár 546 GB/s memória-sávszélességet is tud támogatni, ami négyszerese a konkurencia legfejlettebb chipjének sávszélességének. Ez lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy könnyedén dolgozzanak közel 200 milliárd paraméteres nagy nyelvi modellekkel. Az M4 Max továbbfejlesztett médiamotorja továbbá két videokódolási egységet és két ProRes gyorsítót tartalmaz, ami ideális választássá teszi a lapkát a videós szakemberek számára.

Ez azonban még nem minden: az Apple-nek a chip energiahatékonyságán is sikerült javítania, így az új macBook Prók minden korábbi MacBooknál jobb üzemidővel rendelkeznek – a 16 hüvelykes modell esetében egyetlen töltéssel akár 24 órás üzemidőt is elérhetünk.

Indul az előrendelés

Akárcsak az új iMac és Mac mini, a MacBook Prók is november 8-án kerülnek fel a boltok polcaira. Az M4-es chippel szerelt alapmodell 800 ezer forintról indul, ezért cserébe 16 gigabyte memóriát és 512 gigabyte SSD-tárhelyet kapunk. Amennyiben nagyobb teljesítményre lenne szüksége, úgy alsó hangon 200 ezer forintos felárat kell fizetnie – az M4 Pro chipes MacBook Pro ajánlott fogyasztói ára kereken egymillió forintról indul. Ha pedig a legek legét szeretné, úgy pénztárcájában is mélyre kell nyúlni: az M4 Max lapkával szerelt MacBook Pro 1,6 millió forintról indul.

(Borítókép: Apple)