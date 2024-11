Korántsem ez az első alkalom, hogy a Samsung egy elképesztő méretű tabletet dobna piacra – szerkesztőségünkben azonban most járt először ekkora készülék. A Dél-Koreai vállalat még 2022-ben, a Galaxy Tab S8-as szériával mutatta be az első Ultra jelzésű tabletjét, amely a Galaxy S szériás telefonokhoz hasonlóan ugyancsak a legek legét jelentette. A széria olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy az Ultra méret a Tab S9-es és a Tab S10-es szériában is visszatért – utóbbit volt lehetőségünk az elmúlt hetekben huzamosabban is használni. Bár a 14,6 hüvelykes kijelzőméret első nekifutásra még minket is megriasztott, a tesztidőszak végére mégis arra a következtetésre jutottunk, hogy nincs olyan, hogy egy kijelző túl nagy. Teszten a Galaxy Tab S10 Ultra.

Nem kell félteni

A Galaxy Tab S10 Ultra minden tekintetben sokkoló készülék – elsőként a kijelző mérete, majd a készülékház vékonysága hozhatja zavarba a felhasználót; kezdjük az utóbbival. A tablet háza alumíniumból készül, 326,4 x 208,6 x 5,4 milliméteres dimenziói miatt pedig nem éppen az a könnyen hordozható kategória, vékonysága azonban rendkívüli, még annak ellenére is, hogy a legújabb iPad Prók még ezt is felülmúlják. Súlya 718 gramm, ami ugyancsak nehezen nevezhető könnyűnek, a nagy méret miatt azonban ez a súly eloszlik, így kézben tartani egyáltalán nem megterhelő a Galaxy Tab S10 Ultrát – már amennyiben magában használjuk. Az Apple-féle tabletekhez hasonlóan ugyanis a Samsung is kínál különféle billentyűzetes kiegészítőket, amik bőven rádobnak a készülék súlyára, emellett azonban növelik a védelmét is; erről azonban majd később.

Az összeszerelési minőség nagyon rendben van, olyannyira, hogy a készülék még egy IP68-as por- és vízállósági szabványt is behúzott, ami a tabletek piacán igazi ritkaságnak számít.

Ennek értelmében akár másfél méteres mélységbe is meríthetjük a tabletet anélkül, hogy annak bármiféle baja esne. A valóságban persze meglehetősen csekély az esély arra, hogy ilyen történjen, mégis jó hír, hogy egy véletlen kádba ejtés vagy egy forró teás öblítés nem okoz végzetes károkat egy több mint félmilliós tabletben, így hatalmas pluszpont jár ezért a Samsungnak. A készülék dobozában egyébként maga a Tab S10 Ultra mellett egy USB-C-s töltőkábelt, valamint egy S-Pent is találhatunk, amiért nem kér felárat a Samsung. A digitális toll mágnesesen csatlakozik a készülék hátlapjára, ezáltal folyamatosan töltve marad, és bár képességek és kényelem terén nem tudja felvenni a versenyt egy 63 ezer forintos Apple Pencil Próval, mégis remek addíció a táblagép mellé – jegyzeteléshez például több mint tökéletes.

A méret a lényeg

A Galaxy Tab S10 Ultra előlapját egy gigászi méretű, 14,6 hüvelykes, 1848 x 2960 képpontos, 16:10-es képarányú, 120 hertzes, akár 900 nites csúcsfényerő kibocsátására is képes Dynamic AMOLED 2X panel borítja, ami támogatja a HDR10+ szabványt is. Összehasonlításképp: manapság a legtöbb laptop 13-14 hüvelyk körüli kijelzővel van felvértezve, így a Galaxy Tab S10 Ultra kijelzőméret tabletes kategóriában tényleg egyedülálló. Ez persze nem véletlen, hiszen ez a készülék legnagyobb különlegessége, ha ekkora méretű tabletet keres, nem igazán talál egyéb variánsokat. Maga a panel egyébként kifogástalan, ahogy a színek, úgy a betekintési szögek is rendben vannak, a fényerőre pedig napsütésben sem lehet különösebb panasz. A panel alján – vagy fekvő módban tartva annak jobb oldalán – találunk továbbá egy optikai ujjlenyomat-olvasót is, ami szintén szépen teszi a dolgát; még véletlenül sem ez a leggyorsabb ujjlenyomat-olvasó, ami próbáltunk, de a célnak megfelel.

Ennyi jó után azonban jöjjön némi negatívum is: a kijelzőbe belógó dupla kamerás megoldást teljesen feleslegesnek tartjuk, a következő generációban már illene a keretbe rejteni az előlapi kamerákat.

A készülék belsejében egy MediaTek által gyártott, négy nanométeres technológián nyugvó Dimensity 9300+ chipet találunk, aminek teljesítménye egyaránt elegendő az erőforrásigényesebb játékok és akár kreatív appok futtatására is. Memóriából a 256 és 512 gigabyte tárhellyel szerelt modellek mellé 12 gigabyte jár, amennyiben azonban az egy terabyte-os modellt választja, úgy már 16 gigabyte RAM-mal számolhat. Összességében elmondható, hogy ez a memóriamennyiség bőven elegendő az androidos appok számára, egyszerre akár több alkalmazást is futtathatunk – a Galaxy Tab S10 Ultrának ez nem fog gondot okozni.

Nem csak tablet

És ha már a több alkalmazásos munkavégzésnél tartunk: a Galaxy-eszközök egyik nagy előnye az úgynevezett DeX-mód, amivel PC-szerűvé alakíthatjuk az Android 14-es alapokra épülő One UI 6.1-es felületet. Az igazi varázslat azonban akkor történik meg, ha a készülékhez csatlakoztatjuk a Samsung saját billentyűzetes tokját is, ekkor ugyanis szó szerint laptopként tudjuk használni a Galaxy Tab S10 Ultrát – a 14,6 hüvelykes kijelző miatt pedig még csak az ablakok helytakarékoskodásával sem kell foglalkoznunk. Azt persze érdemes figyelembe venni, hogy az érintőpados és dedikált Galaxy AI gombbal is ellátott kiegészítőért nem kevés pénzt kér el a gyártó, a billentyűzetes tok ajánlott fogyasztói ára 120 ezer forint, ami nemhogy borsos, hanem egyenesen drága. Arról nem is beszélve, hogy az Apple hasonló árazású kiegészítőjével ellentétben a Samsung megoldása nem kínál plusz egy USB-C-csatlakozót, így a Galaxy Tab S10 Ultrához továbbra sem tudunk külső adathordozót csatlakoztatni, miközben töltjük.

Az árazástól és a plusz egy csatlakozó hiányától eltekintve azonban tagadhatatlan, hogy a billentyűzetes tok a laptopok szintjére emeli a tabletet.

A készülékbe egy, a gigászi méretéhez illően gigászi, 11 200 milliamperórás akkumulátor került, aminek feltöltésével felhasználási módtól függően körülbelül 8-10 órás képernyőidőt érhetünk el – ez átlagosnak mondható a tabletek piacán. Hátrány, hogy a töltés csupán 45 wattig támogatott, így tapasztalataink szerint erre érdemes akár 2,5-3 órát is rászánni; ezen ugyancsak van mit javítani a Samsungnak.

Nem esett még szó a készülék kameráiról sem, ami nem teljesen véletlen – táblagép lévén ezeket minden bizonnyal keveset fogja használni. A hátlapon egy 13 megapixeles nagy és egy nyolc megapixeles ultranagy látószögű egység kapott helyet, melyeknek nem céljuk újat mutatni. Néhány kiterjesztett valóságot használó program futtatására tökéletesek, ahogy dokumentumok szkennelésére is több mint alkalmasak – díjnyertes fotóját vagy élete Instagram-posztját azonban, valljuk be, nem egy 14,6 hüvelykes tablettel fogja majd lőni. Ami talán fontosabb, azok az előlapi egységek – szelfikhez, videóhívásokhoz egy 12 megapixeles nagy és egy 12 megapixeles ultranagy látószögű kamerát használhatunk, ezek minősége ugyancsak kielégítő.

Összegezve

Mindent összevetve tehát egy drága, de nagyon jól összerakott tabletet kapunk a Samsungtól, aminek kategóriájában nem igazán van ellenfele. Bár a 14,6 hüvelykes kijelző félelmetesen nagynak tűnhet, higgye el, amint használni kezdi a Galaxy Tab S10 Ultrát, rájön, hogy igenis a méret a lényeg, emellett pedig nincs olyan, hogy egy kijelző túl nagy. A tartalomfogyasztás teljesen más élmény egy ilyen készüléken, mint egy 10 vagy 11 hüvelykes tableten, a brutális négyhangszórós megoldásról nem is beszélve – a Samsung tabletje bármely szobát képes hanggal megtölteni. A Samsung Galaxy Tab S10 Ultra ajánlott fogyasztói ára 550 ezer forint, az 5G-képes modell esetében 610 ezer. Ezért cserébe megkapja magát a készüléket, illetve a jegyzeteléshez és amatőrebb rajzoláshoz alkalmas S-Pent – a billentyűzetes tokért, ahogy említettük, további 120 ezret kell fizetnie. A tablet ezüst és holdszürke színekben érhető el – nálunk az utóbbi modell járt.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)