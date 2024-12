Közel tíz éve már, hogy az Apple bemutatta a legelső iPad Prót, azóta pedig drasztikus változáson ment keresztül a termékcsalád. Az első, 12,9 hüvelykes modell mellé 2016-ban érkezett egy kisebb, 9,7 hüvelykes variáns, amit 2017-ben egy 10,5 hüvelykes, enyhén újratervezett modell váltott. Az igazi forradalmat azonban az iPadek kategóriájában – és tulajdonképpen az egész táblagéppiacon – a 2018-as iPad Prók hozták el, amelyek rendkívül vékony, kecses és letisztult megjelenésük ellenére bitang teljesítménnyel rendelkeztek.

Az akkori formaterv egyébként olyannyira bevált, hogy az Apple közel hat éven keresztül alig változtatott rajta – idén azonban úgy érezték, itt az idő új korszakot nyitni. Éveken át tartó szivárogtatások után ugyanis május elején a vállalat leleplezte az új iPad Prókat, amelyek (majdnem) mindent megkaptak, amit a rajongók vártak tőlük. A külső minden korábbinál vékonyabb lett, a kijelző végre OLED-technológiát használ, a teljesítmény pedig ezúttal is növekedett – nem is keveset.

A készülékekben debütált a gyártó saját fejlesztésű M4-es chipje, ami minden korábbinál nagyobb teljesítménnyel vértezte fel az almás tabletet.

Átfogó tesztünkben mégis egy zsákutcába futott készülékként hivatkoztunk az új iPad Próra. A tabletek ára ugyanis már bőven egy MacBookéval vetekszik, ami nem véletlen, hiszen az Apple állítja, hogy az iPad nem egy tablet, hanem egy számítógép – ezt azonban az iPad Pro termékcsalád bevezetésének tizedik évfordulójához közelítve sem lehet teljességgel komolyan venni. Továbbra is fennáll tehát a kérdés, hogy az Apple mikor száll be teljes mellbedobással az általuk elindított mozgalomba, miszerint az iPad igazából egy számítógép.

Talán jövőre?

Mint az az egyik legmegbízhatóbb Apple-szakértő és bennfentes decemberi jelentéséből kiderült, az Apple már javában fejleszti a következő modellt, ami várhatóan 2025 őszén láthat napvilágot. A már M5-ös lapkakészlettel felszerelt iPad Pro 2025 második felében léphet tömeggyártásba, ami az Apple számára egy kiemelten fontos időszak, a szeptemberi, októberi és novemberi termékdömping ugyanis minden évben jelentősen fellendíti a vállalat üzleti tevékenységét – hívja fel a figyelmet a 9to5Mac.

És hogy mivel újít majd a 2025-ös iPad Pro? Ahogy említettük, az M5 chip bevezetése szinte borítékolható, egyéb újításokról azonban egyelőre meglepően keveset tudni. Az idei M4-es modellek jelentős hardveres és dizájnfrissítéseket hoztak, ezért valószínű, hogy az új generáció inkább finomhangolásokat tartalmaz majd, mintsem radikális változásokat. Nem lennénk meglepődve, ha az új készülékek hardveresen tényleg csak ezen a területen fejlődnének, ez azonban nem feltétlenül probléma: az iPadeknek szoftveres tuningra van szükségük; nem is kevésre.

Egyre izgalmasabbnak ígérkezik 2025

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, 2025-ben az Apple a megszokottnál is jobban oda fogja magát rakni – már ami az új készülékek leleplezését illeti. Az év első felében most már szinte biztosan be fog futni az iPhone SE 4, de M4-es lapkával szerelt MacBook Airekről is olvasni. Ugyancsak újdonság lesz jövőre az M4-es chipcsalád utolsó, „Ultra” jelzésű tagja, ami a Mac Studióban és a Mac Próban kaphat helyet. Nyár elején a 2025-ös WWDC miatt izgulhatunk: az iOS 19, iPadOS 19, tvOS 19, macOS 16, watchOS 12 és visionOS 3 várhatóan minden korábbinál több Apple Intelligence-alapú fejlesztést kap majd – ekkorra pedig már az Európai Unió országaiban is használható lesz az almás mesterséges intelligencia.

Szeptemberben érkeznek az új csúcskategóriás iPhone-ok, amik körül régóta nem volt ekkora a felhajtás. A bennfentesek egy minden korábbinál vékonyabb iPhone Air/Slim érkezéséről pletykálnak, de a Pro modellek is új kinézetet kaphatnak – ezekről ide kattintva olvashat részletesebben. A mobilokkal azonban még nem ér véget az Apple számára az év, valamikor október-november környékén debütálhat ugyanis a fentebb említett iPad Pro, ezekkel zárhatják le a 2025-ös esztendőt.

(Borítókép: A 2024-ben bemutatott, újratervezett iPad Pro. Fotó: Tövissi bence / Index)