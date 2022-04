70 millió forintnyi értéket loptak ki egy tankoló autóból Budapesten

Vannak autók, amelyeket könnyen be lehet kategorizálni. A Skoda Roomster pont nem ilyen, nemcsak a cseh márka, hanem az anyavállalat, a Volkswagen-csoport kínálatából is alaposan kilógott. Ma pedig egy bőven vállalható, aránylag olcsó autó, akár családosoknak is:

Teljesen más világ a Mercedes EQXX – igaz, ez nem is egy kész, kereskedésekben megvehető autó, sokkal inkább kísérlet. A német gyártó erőfitogtatása, amellyel bizonyítják, elektromos hajtással sem lehetetlen egy töltéssel megtenni ezer kilométert:

Volt már olyan, hogy vágytál valamire, de aztán jöttek az észérvek, és lebeszélted magad arról a csokiról, telefonról, utazásról vagy autóról? Azóta is bánod? Elmondjuk, miért ne habozz addig megvalósítani az álmaidat, amíg teheted:

Már 124 német település írta alá azt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a városok saját jogkörükben dönthessenek 30 km/órás sebességkorlátozás bevezetéséről. Ettől kisebb környezetterhelést, kevesebb balesetet, kisebb zajt, egyszóval élhetőbb környezetet remélnek:

40 millió forintnyi valutát és némi aranyat, összesen mintegy 70 millió forintnak megfelelő értéket loptak el egy autóból egy budapesti benzinkúton. A rendőrök hamar elfogták a két grúz férfit, és a szajré döntő része is előkerült:

(Borítókép: Bolla György / Totalcar)