Megmenekülhet Amerika legkisebb macskája

Érintettek a rinocéroszok, elefántok, zebrák, tevék, gorillák, és sok kis testű faj is.

Az állati élősködők egyharmadát kiirthatja a klímaváltozás ötven éven belül, őket is védeni kellene.

Nemcsak Amerika legkisebb macskája, de a legkisebb területtel rendelkező is – kétszeresen is nehéz helyzetben vannak a kodkodok, ezek a dél-amerikai vadmacskafélék. Az állatok természetes élőhelye az esőerdő, de ahogy az erdőirtások és a farmosítások miatt az esőerdők eltűntek, az állatok is kiszorultak belőlük.

A kodkod nagyjából feleakkora, mint egy közönséges házimacska. Az egyik legveszélyeztetettebb fajnak számít Dél-Amerikában. Chile középső és déli részén élnek, illetve néhány példány él Argentínában is. Az IUCN szerint mára nagyjából tízezer vadon élő példány maradt belőlük.

A természetvédők szerint az állatokra nézve az egyik legnagyobb veszély a természetes élőhelyek eltűnése. Szerencsére a legújabb kutatások azt mutatják, hogy az állatok viszonylag jól alkalmazkodtak az új körülményekhez, és emberlakta területen is képesek túlélni.

A chilei esőerdők kétharmadát az elmúlt 25 évben irtották ki, de a műholdfelvételek, kérdőíves felmérések és kamerák adatai szerint a kodkodok meglepően jól alkalmazkodtak. A nagy mezőgazdasági területek kedvező élőhelyet biztosítanak a vadmacskaféléknek: van élelem, menedék, és nyugalom a kölykök neveléséhez.

Ennek ellenére a kodkodok nincsenek biztonságban. Az emberektől is tartaniuk kell: mivel ragadozók, ösztönösen lopkodják a környékbeliek csirkéit, amit azok persze nem néznek jó szemmel, így öldösik is az állatokat.

