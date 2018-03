Steve feltűnt a skóciai égbolton

Különös égi jelenséget figyelhettek meg a csillagászat rajongói Skóciában, amit a beavatottak csak Steve néven ismernek. De ki az a Steve, és milyen jelenségről van szó?

A keresztnév valójában egy betűszó (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement), és az északi fény (aurora borealis) nevű légköri jelenség föllépésekor figyelhető meg az égbolton egy hosszú, keskeny, lila csík formájában. Maga a név a 2006-os mesefilmből, az

Over the Hedge-ből ered; a szereplők így nevezték azt a lényt, amihez foghatót korábban még sosem láthattak.

A csillagászok próbálják alaposabban megérteni a jelenséget. A NASA finanszíroz egy magáncélú kutatást, ami ennek a vizsgálatával foglalkozik. Steve-et Skye és Lewis szigetén is látni lehetett, de amatőr csillagászok szerint az obani Argyllből, illetve a gairloch-i Wester Rossnál is észlelhető volt. Magát az északi fényt Shetlandnél, Caithnessnél és Aberdeenshire-ben is látták.

A NASA szerint a Steve nagyon keskeny ívben volt észlelhető, északnyugati tájolással, és több száz, vagy akár több ezer kilométer széles sávban húzódhatott végig. A Steve fénykibocsátása lilás árnyalatokban játszik, és néha akár egy óráig is eltarthat.

(BBC News)