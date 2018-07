Belenézett a Napba minden idők legjobb bolygóvadásza

Az Európai Déli Obszervatórium (ESO) és a Genfi Obszervatórium kutatói idén áprilisban üzembe helyezte a HELIOS (HARPS Light-Integrated Over The Sun) naptávcsövet a La Silla Obszervatóriumban. A HELIOS távcső fényét a HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) eszközbe juttatják, ami alapesetben az ESO 3,6 méteres távcsövének a spektrográfja. A műszer korunk egyik legjobb bolygóvadásza.

Az éjszakák többségében a csillagok akár perces időskálájú, exobolygók jelenlétére utaló jeleit rögzíti. A HARPS egy páratlanul pontos eszköz, és rendszeresen kap olyan eredményeket, amik új kihívások elé állítják a jövő óriás távcsöveit, például az ESO Extrém Nagy Teleszkópját.

A HELIOS fénye a HARPS műszerbe irányítható, így nagyon nagy pontosságú spektroszkópia érhető el a Napról. A HELIOS projekt céljai között szerepel egyrészt a Nap alaposabb megismerése, másrészt általában a csillagaktivitás jobb megértése, valamint az exobolygó felfedezési módszerek fejlesztése.

A nagy mennyiségű HELIOS adattal nagy részletességben lehet vizsgálni a HARPS eszközt terhelő műszeres effekteket. Az itt szerzett ismereteket felhasználhatjuk az ESPRESSO (Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations) spektrográf esetében is, amely a HARPS utódja, és az ESO Nagyon Nagy Teleszkópjának (VLT) műszere lesz.

(Csillagászat.hu)

Nyitókép: X. Dumusque/European Southern Observatory