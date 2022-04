Napi két pohár sörtől is leépülhet az agy

Rossz hír a hobbisörözőknek, az esti borozóknak: egy nemrég megjelent tanulmány szerint már napi két pohár szeszes ital fogyasztása is ronthatja szellemi teljesítményünket.

A legújabb hipotézis szerint a rendszeres, akár csak kis mennyiségű alkohol fogyasztása is szerkezeti károsodást és térfogatcsökkenést okoz az agyban.

A Pennsylvaniai Egyetem kutatócsoportja 36 678 beteg agyi MRI-jét vizsgálta meg, és bebizonyosodott, hogy napi egy deciliter szeszes ital elfogyasztása is képes apasztani az agy és a szürkeállomány térfogatát. A jórészt középkorú felnőttekből álló kísérleti csoport tagjai egy évre visszamenőleg számoltak be alkoholfogyasztási szokásaikról. A kutatók összehasonlították a csoport szkennelt agyképeit az öregedő agy képével, és ellenőrizték az egyedi változókat is (dohányzás, életkor, nem, társadalmi helyzet, származás). Ez alapján vonták le a súlyos következtetést: ha valaki egy hónapon keresztül mindennap iszik egy korsó sört vagy majdnem 2 dl bort, két évvel öregíti az agyát.

A legriasztóbb adat azonban az, hogy ha valaki naponta felönt a garatra akár négy pohár alkohollal, tíz évvel is vénülhet az agya – a kutatók szerint.

Az életkor nagyban befolyásolhatja, hogy milyen hatással van az alkohol a szervezetre. Az idősödés természetes velejárója, hogy specifikus szerkezeti és funkcionális változások történnek az agyban. Ilyen az agykéreg elvékonyodása, az idegsejtek zsugorodása – az alkoholfogyasztás sajnos súlyosbíthatja ezeket a természetes folyamatokat. A kutatások szerint a szeszfogyasztás elsősorban a prefrontális kéreg területét (a gondolkodási folyamatokért, a viselkedésért felelős) és a hippokampuszt (a memória területe) befolyásolja negatívan, amiket a korosodás eleve hangsúlyosan érint. Tehát a mérsékelt, de rendszeres alkoholfogyasztás az agynak a tanuláshoz és az emlékezethez kapcsolódó területeit is zsugoríthatja.

Vannak azonban olyanok is (rajtunk kívül), akik szkeptikusok az új tanulmány eredményeivel szemben.

Emmanuela Gakidou, a Washingtoni Egyetem egészségügyi professzora szerint a kutatás csak egy rövid időtartamra vonatkozik, és a részt vevő alanyok feltehetőleg előtte is ittak már alkoholt. Többet, kevesebbet, ki tudja, de az évek során elfogyasztott bor-sör-whiskey is alakíthatta már az agy szerkezetét, nem csak a kutatási periódus alatt elfogyasztott mennyiség.



Az már nem újdonság, hogy a funkcionális agyi elváltozások mellett az alkohol befolyásolja az érrendszer működését is, növelve a magas vérnyomás, a szívkoszorúér-betegség és a demencia előfordulását. Egy 2018-as tanulmány 1 109 343 demenciában szenvedő betegből álló csoportot vizsgált, és azt találta, hogy a nagy mennyiségű alkoholbevitel és a demencia minden típusa összefügghet. A rendszeres szeszfogyasztás a betegség különböző fajtáinak (Pick-kór, Lewy-testes demencia, vaszkuláris demencia, Alzheimer, Wernicke–Korsakoff-szindróma) kockázatát háromszorosára növelheti.

