Megvan az őrült hangyák elleni fegyver

Szabálytalan, cikázó, pszichotikus mozgásukkal érdemelték ki az őrült nevet (rajtuk kívül még kettő őrült hangyafaj ismert, de azok egy fokkal konszolidáltabbak), és igazi horror, amit seregeik művelnek. Megtizedelik és kiszorítják az őshonos rovarokat, skorpiókat, pókokat, elpusztítják más hangyák kolóniáit, méhkasok, kaptárak sem szegik kedvüket. Ha madárfészket találnak, ellepik azt, és akár elzárják a fiókák orrnyílásait is, vagy éppen tehenek szemében nyüzsögnek.

Támadáskor harapnak, és hangyasavat választanak ki. Mérgük azonban nem halálos, és harapásuk sem különösebben fájdalmas számunkra. Ám a réseken keresztül eszeveszetten beáramló és a házakat pillanatok alatt ellepő tömegeik látványa igen.

Valósággal terrorizálják az embereket,

akiket alaposan megvisel kéretlen tömegdemonstrációjuk.

Kifejezetten vonzódnak az elektromos eszközökhöz, legyen az autóhifi, laptop, vagy áramköri elosztódoboz. Ha találnak ilyet, olyan sokan áramlanak a belsejükbe, hogy egyetlen, vergődő tömeget alkotva hamarosan rövidre zárják azokat. Volt olyan eset, hogy egy texasi házaspár sokkot kapott, amikor hirtelen megpillantotta a konyhapadlón szőnyegként hullámzó hangyatömeget. Amikor pedig a tévé képernyője villogni kezdett, és levették a hátlapot, óriási fürtben lüktetve töltötték meg azt. A televíziótól azonnal megváltak.

Végzetes, ha begombáznak

Most azonban úgy tűnik, megtalálták az ellenszert: egy gombát (Myrmecomorba nylanderiae), amely egyedül a sárgásbarna őrült hangyákra hat, méghozzá halálosan. A Texasi Egyetem ökológusai nemrég közzétett tanulmányukban kifejtik, hogy amikor a hangya lenyel egy spórát, a kórokozó felfalja zsírsejtjeit, szó szerint megeszi őt belülről.

Ki is próbálták a szert a texasi Weslacó városában, egy súlyosan fertőzött parkban, ahol folyóként hömpölyögtek az őrült hangyák milliói mindenfelé. Egy hot dog volt a csali, a gomba pedig elterjedt a kolóniában, és alapos pusztítást végzett.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az őrült hangyák el fognak tűnni, hangsúlyozzák a kutatók, lehetetlen ugyanis teljesen kiirtani a rendkívül szapora kolóniákat. Ráadásul

ők a rovarvilág csúcsragadozói,

olyannyira, hogy még az elmúlt évtizedek legismertebb és veszélyesebb inváziós hangyafaja, az emberre is veszélyes vörös tűzhangya sem képes felvenni ellenük a harcot. Pedig agresszív seregeik minden útjukba eső élőlényt megtámadnak és erősebb toxint bocsátanak ki, mint a hírhedt DDT rovarölő szer. Hiába halálos azonban a tűzhangya csípése, őrült ellenfeleik speciális ellenanyagot termelnek, és hatástalanítják a mérget. Ezért ha találkoznak, akkor mindig az őrült hangyák veszik át a hatalmat.

Annyira figyelemre méltónak tartják ezt a képességüket, hogy behatóbban is tanulmányozni kezdték ezt a védőszert. Már csak azért is, mert a tűzhangyáknak jóformán nincs természetes ellenségük, de még mi sem találtunk eddig célzott irtószert ellenük. Latin nevük (Solenopsis invicta) nem véletlenül legyőzhetetlen hadseregre utal. Úgy tűnik, most ez megváltozhat.

(Borítókép: Sárgásbarna őrült hangya. Fotó: Wikipédia)

