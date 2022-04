Igenis fontos a méret, okostükör vethet véget a ruharendelések okozta károsanyag-kibocsátásnak

Kivel ne fordult volna még elő, hogy egy online megrendelt ruhadarab bizony nem volt jó rá, hiába rendelte meg ugyanabban a méretben, amiben az összes többi ruháját is hordja. Régen ilyenkor bosszúsan vakartuk volna a fejünket, és vélhetően megfogadtuk volna, hogy csak személyesen, a felpróbálást követően vásárolunk meg valamit, mára azonban már szinte nincsen olyan ruházati cég, amely ne biztosítana lehetőséget arra, hogy visszaküldhessük a rossz terméket, cserébe pedig küldenek egy másikat a már megfelelő méretben.

Ugyan mindez komoly könnyebbséget jelent mindenki számára, hiszen mindössze két kattintással az ajtónkig furikázza a kívánt terméket a futár, mi pedig ha elégedetlenek vagyunk, ugyanott, a bejárati ajtó árnyékában vissza is adhatjuk neki. Az így meglehetősen fölösleges köröket futó kiszállítók azonban ezáltal komoly terhet rónak a földre, akár autóról, kamionról, hajóról, akár repülőről beszélünk, ezek a járművek a meggondolatlan vagy véletlen félresikerült rendelések miatt komoly károsanyag-kibocsátást hajtanak végre.

A kényelmet ugyan senki sem kéri, hogy feladjuk, hiszen a globalizáció tényleg rendkívül egyszerűvé teszi a mindennapjainkat, a klímaváltozás megállítása vagy lelassítása érdekében mégis hatalmas lépés lenne, ha az online rendelések legalább fele nem történne meg.

Ez volt az egyik célja a most kijött forradalmi újításnak, a MySize ugyanis kifejlesztett egy olyan okostükröt, amelyre egy olyan alkalmazást telepítettek, ami pontosan meghatározza, hogy melyik márkából mekkora méretű ruhára van szükségünk. A tükörre készített applikáció beszkenneli a testünket, majd meghatározza, hogy az adott darabból mi passzol ránk tökéletesen. Ezt követően online vagy akár személyesen az üzletben is van lehetőségünk a kiválasztott termék megvásárlására – írja az Axios.

A tükrök valóban igazi próbafülke-hangulatot varázsolhatnak az otthonunkba, ugyanis az applikáció nemcsak a megfelelő méretet határozza meg, hanem lehetővé teszi azt is, hogy ha csak virtuálisan is, de felpróbáljuk a ruhákat. Ilyen applikációk már korábban is léteztek, azonban most tényleg nemcsak kinézetre, hanem méretre számunkra tökéletes darabot vásárolhatunk a tükörnek köszönhetően.

A vállalat első körben 364 ezer tükröt bocsát forgalomba, amely a világ 65 országában lesz elérhető a vásárlók számára, akik vélhetően a nagy számok törvénye alapján így direkt keresés nélkül is szembetalálhatják majd magukat a forradalmi újítással, amelyre talán az összes háztartásban szükség lenne.

