A globális felmelegedés az alvásidőnket is elveszi

A One Earth című folyóiratban publikált friss tanulmány szerint világszerte alvásproblémákat okoz a globális felmelegedés, és különösen a nőket és a súlyos betegségekkel küzdő idős embereket viseli meg. A tanulmány szerint egy átlagos ember már most is évente 44 órát veszít az alvásidejéből, ami 11 olyan éjszakát jelent, amikor hét óránál, vagyis a megfelelő alvásmennyiségnél kevesebbet alszik – közölte az MTI.

Pedig a jó alvás kulcsfontosságú az egészség és a jólét szempontjából. A globális felmelegedés azonban még gyorsabban növeli az éjszakai hőmérsékletet, mint a nappalit, ami megnehezíti az alvást.

Korábbi kutatások kimutatták, hogy a növekvő hőmérséklet károsítja az egészséget; többek között a szívroham, az öngyilkosságok és a mentális krízisek, valamint a balesetek és sérülések számának növekedésével, továbbá a munkaképesség csökkenésével. Azonban a kieső alvásidő is tovább fog nőni a felmelegedéssel, és ez egyes csoportokat sokkal jobban érint, mint másokat.

A legtöbbünk számára az alvás a napi rutin nagyon intim része, életünk közel egyharmadát alvással töltjük. A világ számos országában azonban egyre többen nem alszanak eleget

– magyarázta Kelton Minor, a Koppenhágai Egyetem munkatársa, a kutatás vezetője. Hozzáfűzte: a tanulmányukban először bizonyítják be az egész világra kiterjedően, hogy az átlagosnál melegebb hőmérséklet rossz hatással van az emberi alvásra. Ami még aggasztóbb, hogy a kutatók szerint nincs jele annak, hogy az emberek képesek lennének alkalmazkodni a melegebb éjsz akákhoz.