Kínzó kérdések, amire nagyon messze vannak a válaszok

Pár évtizeden belül a gépi intelligencia meg fogja haladni az emberi intelligenciát, és ez a Szingularitáshoz fog vezetni: olyan gyors és alapvető technológiai változásokhoz, amely szakadást fog létrehozni az emberi történelemben. Az esemény következményei olyan, jelenleg elképzelhetetlen jelenségek lesznek, mint a biológiai és nem-biológiai intelligencia keveredése, halhatatlan, szoftver alapú emberek, végül pedig egy hihetetlenül magas szintű intelligencia, amely fénysebességgel terjed az univerzumban.

A fenti sorokat a Google korábbi fejlesztési igazgatója, Raymond Kurzweil jövőkutató írta, aki a halhatatlanság elérését lehetővé tehető technológiák lelkes híve. Az elkerülhetetlennek tűnő elmúlást szerinte nem a biológia, hanem a számítástechnika fogja megoldani,

testünk helyett az elménk él majd örökké,

de nem a könyvek lapjain, hanem a számítógépek kódjaiban. Mindezt 2045-re jósolta, ami azért is érdekes, mert Kurzweil több jóslata is bevált már korábban, 1990-ben például biztos volt benne, hogy 1998-ra egy számítógép képes lesz legyőzni egy sakkvilágbajnokot. Egy évet ugyan tévedett, de 1997-ben az IBM Deep Blue nevű számítógépe legyőzte Garri Kaszparovot.

Igaz, a tudós 1999-ben azt is írta, hogy mára már az emberek átlagéletkora meghaladja a 100 évet is, ez a jóslat pedig egyelőre nem vált be. A Brain Bar és az Index közös podcastműsorának záróepizódjában Baranyi Marci és Nagy Ildi az öröklétről beszélgetnek, szakértőnek pedig a The Medical Futurist Institute vezetőjét, Dr. Meskó Bertalan orvosi jövőkutatót hívták meg, aki rengeteg, saját életéből hozott példával mesél arról, hogy milyen dolgokkal lehet az életünket a lehető legjobban meghosszabbítani, mindezt úgy, hogy az életminőségünk is megfelelő legyen.

Ezen kívül végigveszik az örök élet biológiai és fizikai lehetőségeit vagy épp korlátait is, miközben filozofikus kérdésekkel gondolkodtatnak el minket azon, mit kezdenénk, ha a mai átlagéletkornál jóval több aktív évből gazdálkodhatnánk.

Az Ott vagyunk már? következő része hétfőn, azaz május 30-án érkezik és búcsúzik. A nyolc rész alatt a két műsorvezetővel nagyon izgalmas utazáson vehettünk részt, minden epizódban a jövő bizonyos kérdéseit átrágva.

Képzeletben már kolonizáltuk a Marsot, körbenéztünk a világűrűben, hogy merre vannak már a földönkívüliek, repülő autókkal közlekedtünk, vagy épp az időben utaztunk. Megvizsgáltuk, hogy mit ígért nekünk az internet és valóban azt kaptuk-e, illetve a mesterséges intelligencia körüli félelmeket is sikerült kicsit elcsitítanunk. Az örök élet lehetősége előtt pedig belekóstoltunk a génszerkesztés tudományába. A holnapi, és egyben utolsó rész érkezéséig, aki lemaradt, hallgassa meg a korábbi epizódokat. Ha már elérjük az örök életet, úgy is rengeteg időnk lesz még a jövőben.

(Borítókép: Nagy Tamás / Index)