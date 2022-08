Miért olyan szomorú a vasárnap?

Florian Ferreri pszichiáter szerint a hétvégi melankólia nem magához a vasárnaphoz kapcsolódik. A „ritmusváltás” a felelős a szomorúságunkért, és sok ember számára a vasárnaputálat egyet jelent a hétköznapok miatt érzett stresszel.

Ha szombaton bulizni mentünk, akkor sajnos sok fizikai probléma is kapcsolódik a másnaphoz: kialvatlanság, macskajaj és általános fáradtság, levertség. Ha hétfőn dolgozunk, és szorongó alkatúak vagyunk, akkor akár az egész vasárnapunk rámehet a másnaptól való félelemre és stresszre. Főleg, ha pénteken nem sikerült befejeznünk a munkahelyi feladatainkat. De sajnos erre a hétvégi munkavégzés sem megoldás, sőt az meg is betegíthet fizikailag.

Energiavámpírok és porrongy

Az egyedülállók, akik hétköznap keményen dolgoznak, nehéz helyzetben vannak hétvégén, mert egyrészt szeretnének társaságba menni, másrészt a szociális élet nyomasztó is lehet, ha mások problémáival szembesülünk. Egy panaszkodó baráttal eltöltött nap még jobban leszívhatja az embert, mint egy sima munkanap.

Sajnos ha szombaton elhalasztottuk a házimunkát, akkor ez is vasárnap szakad a nyakunkba, és az ember jogosan érzi, hogy ha másnap vár rá a hivatal, akkor miért nem pihenhet legalább vasárnap (is). Valószínűleg túl rövid a hétvége, amibe kikapcsolódást, barátokat, takarítást is be akarunk szuszakolni. Ha minden nem sikerül, és elkerülhetetlenül megérkezik a vasárnap, akkor persze rosszul érezzük magunkat.

Kiút a melankóliából

Mit tehetünk, hogy ne a vasárnap legyen a hét mélypontja? Jó ötlet a munkahelyi feladatok befejezése még hétköznap, hogy ne gyűrjön maga alá a hétkezdő stressz már vasárnap, és ne rettegjünk a hétfő reggeltől. Érdemes pénteken átgondolni, hogy mi maradt el, nem tudunk-e még befejezni valamit azért, hogy a hétvége ne szorongással teljen.

Ha jó dolgokat is be lehet iktatni a munkahétbe, akkor könnyebb lesz elviselni a nyomasztó feladatokat is, például tervezhetünk baráti találkozót a munkahelyi ebédszünetre vagy munka utáni mozit. De lehet, hogy ettől sem csillapul az aggodalmunk – akkor fogjunk egy papírt, és (grafomániások előnyben!) írjuk le, mi nyugtalanít, mi szomorít el minket. Ez segíthet a félelmek feloldásában és a stressz levezetésében.

Természetesen sok oka lehet az emberek vasárnapi levertségének, és nem mindegyiket tudjuk befolyásolni. Ha például a kellemetlen kollégák miatt stresszelünk már vasárnap, azon nehéz változtatni, de valahogy meg kell találnunk ebben is a jót. Próbáljunk külső szemlélőként nézni a helyzetekre, és mindenben megtalálni a mulatságost – higgyük el, a legtöbb dologban ott rejtőzik a komikum. Sértettségünk egyébként sokszor nem is megalapozott, gyakran félreértésekből adódnak a konfliktusok, és ha tisztázni tudnánk őket, nyugodtabb lehetne a hétvégénk is.

Ne felejtsük el, hogy még mindig jobb helyzetben vagyunk – ha csak a munka miatt aggódunk –, mint Seress Rezső, aki a nagy gazdasági világválság és a fasizmus előretörése idején írta ikonikus dalát, a Szomorú vasárnapot. Neki igazán volt miért búslakodnia.

(Borítókép: Jing Xuan Teng / Beiyi Seow / AFP)