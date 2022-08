Bárki felhívhatja a Stranger Things sztárját, és tippeket kaphat tőle

A ThredUp platform forró drótján Priah Ferguson fogadja a hívásokat, hogy a bizonytalan vásárlókat tájékoztassa a fast fashion márkák környezetkárosító hatásairól, használt ruhák vásárlására ösztönözze őket és ajánl is használtruha és -cikk forgalmazó oldalakat.

Shein, az ördögtől való

A ThredUp szerint sürgősen cselekedni kell, mert a sajnos itthon is nagyon népszerű Shein (ahol minden nap 10 000 új termék elérhető) és a hozzá hasonló fast fashion oldalak iszonyú környezetkárosítók. A Shein egyébként tudja is, hogy ördögi, amit csinál, úgyhogy kompenzálásként adományozásba fogott: 15 millió dollárt ajándékozott egy jótékonysági szervezetnek, amely a világ legnagyobb használtruha-piacán működik.

A ruha-előállítás az emberi szén-dioxid-kibocsátás 10 százalékáért felelős, rengeteg vizet fogyaszt (egy pamuting legyártásához annyi víz kell, ami 3 évig csillapítaná egy ember szomjúságát), szennyezi a vizeket (a textilfestés a világ második legnagyobb élő víz szennyezője), ráadásul a ruhák 85 százaléka minden évben a szeméttelepen végzi.

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) adatai szerint a nagy vizekben található mikoműanyagok 35 százaléka a szintetikus textilek mosásából származik.

Ruha egy alkalomra

A ThredUp szerint az amerikai egyetemisták 72 százaléka az elmúlt egy évben vásárolt valamilyen fast fashion márkától, 40 százalékuk azt is elárulta, hogy csak egyszer veszik fel a fillérekért beszerzett ruhákat. A zöld platform felmérése alapján a „gyorsdivat” ruhák 60 százalékát még a vásárlás évében ki is dobják. A fiatalok a közösségi médiában is követik a fast fashion oldalakat, de szándékukban áll (60 százalékuk legalábbis azt mondta) használt ruhákat is vásárolni, hogy fenntarthatóbb legyen a gardróbjuk.

A fiatal színésznő, Priah Ferguson a telefonban azt is elmondja, hogy lett fast fashion vásárlóból a fenntartható divat híve, a turkálók rajongója, és részletesen bemutatja, hogy mennyire ártalmas a környezetnek a gyorsdivat és miért jobb minden szempontból a használt ruha.

A ThredUp legújabb előrejelzései szerint 2030-ra kétszer akkora lesz a használt áruk piaca, mint a gyorsdivat, de az amerikai nők több mint 30 százaléka már az elmúlt évben is vásárolt valamilyen használt ruhát. A Z generációs vásárlók szokásait azonban nehéz megváltoztatni, a ThredUp felmérései alapján legalább 12 új terméket vásárolnak a 2022–2023-as tanév ideje alatt. Ha ezek mind használt dolgok lennének, az körülbelül annyi szén-dioxidot spórolna meg, ami 116 millió fa elültetésével lenne egyenlő. Talán Priah Fergusonnak sikerül jobb belátásra bírnia kortársait.

(Borítókép: Priah Ferguson 2022. május 24-én. Fotó: Kristy Sparow/WireImage/Getty Images Hungary)