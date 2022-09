Fogyókúrázó óvodások, a kövérség stigmája és bűne – mindezt nemcsak a TikTok, hanem a rossz családi minták is okozzák. Fiúknál, lányoknál egyaránt. Hogy lehet orvosolni a korai, súlyos önbizalomhiányt?

Nagyon nehéz ma gyereknek, különösen tinédzsernek lenni, mert a közösségi média felületei mintákat, ikonokat mutogatnak, amikre a kamaszoknak hasonlítaniuk „kell”. A serdülők számára a szülők mindig is elavult nézeteket és ízlést képviseltek, de ma a kortárs csoport nyomása mellett a TikTok, az Instagram, a Kardashian-klán vagy a koreai stílus is trendeket diktál. Mit tehet a szülő, hogy megerősítse a kamasz önbizalmát, egészséges testképét?

Fogyizó ovisok

A testideálok tudatosítása már óvodáskorban elkezdődik: egy kísérletben három–öt év közötti óvodásokat kértek, hogy válasszanak vékony és kerekded gyerekeket ábrázoló fényképekből pozitív és negatív tulajdonságokat társítva hozzájuk. Természetesen a kövér gyerekek voltak a gonoszak, akiket senki sem hívna meg a szülinapi bulijába. Honnan ered ez az előítélet?

Sian McLean, a Melbourne-i La Trobe Egyetem pszichológia professzora a test-elégedetlenséget kutatja és azt mondja, a korán kialakuló, nagyobb testhez kötődő negatív előítéletek később megszilárdulhatnak. Egy tanulmányból kiderült, hogy a hároméveseket befolyásolja, hogy állnak szüleik a súlyukhoz: a fiúkat az apa, a lányokat az anya véleménye izgatja a legjobban. A kicsik átveszik szüleik diskurzusát a testről és az étkezésről, a lányok karcsúságmániája pedig 6 éves korban jelentkezik először.

Rossz minták

A lányokat befolyásolhatja anyjuk saját negatív testképe, súllyal és testtel kapcsolatos megjegyzései az étkezési szokásokat befolyásolják. Az apa kritikái, gúnyolódásai bulimiára, depresszióra hajlamosíthatnak. De a jelenség nem új: egy kutatás 40-es, 50-es és 60-as éveikben járó nők beszámolói alapján megállapította, hogy nagy részüket gyerekkorban verbális bántalmazás érte. Egy 49 éves résztvevő még mindig nehezen eszik anyja előtt, mert az 6 éves korától kritizálta a súlyát és étkezési szokásait.

Rachel Rodgers, a Northeastern University pszichológusa szerint a szülők továbbadják a testkép fontosságának tudatát.

Még ha nem is említik, akkor is úgy cselekszenek, sugallják a gyereknek, hogy ezzel foglalkozni kell!

Sok szülő, akár jószándékúan, de megjegyzéseket tesz arra, mit eszik, visel a gyerek, amivel centrumba állítják a megjelenés és a súly témáját, és azt közvetítik, a társadalmi érték nagyban függ a fizikai megjelenéstől.

Tinibajok

A kamaszok testképét és ideáljait a klipek, divatbemutatók, az Instagram, a Snapchat, a manipulált szelfik, és a barátok is alakítják. A legújabb őrület a fitspiration, a fitneszt és a testmozgást népszerűsítő blogok, bejegyzések, amik növelik a sport (akár későbbi) esélyét, viszont a karcsúság eszményét is megszilárdítják. Ráadásul a kampányszerű mozgás sokszor nem hozza meg a várt eredményt: a lányok frusztráltak lesznek és elégedetlenek, és megint kialakul a negatív testkép (az evészavarok és a depresszió előfutára), ami nem csak azt jelenti, hogy kövérnek tartják magukat, általános önértékelésük is csökken. Bár úgy tűnhet, a lányokat sokkal jobban érinti a testképzavar, a fiúk ugyanúgy szenvednek, csak a lányokra több kutatás irányul és a női testet már korán tárgyiasítják és szexualizálják. A fiúknál ugyanígy megvan az elégedetlenség és az önbizalomhiány, csak náluk a fő kérdés az izom mennyisége.

Mindenki érezhet elégedetlenséget a testével kapcsolatban, nem az a fontos, hogy nézel ki, hanem az, hogyan gondolkodsz és érzel.

– mondja Stephanie Damiano kutató.

Támogató szülő

Ha segíteni szeretnénk, figyeljünk oda, hogy kommunikálunk a testről, ne tegyünk pozitív megjegyzéseket se a fizikumról, inkább összpontosítsunk arra, beszéljünk arról, hogy a gyerekek mit szeretnek csinálni, mi az érdeklődésük, mik az értékeik, a tehetségük. Így lehetnek a külsejüktől függetlenül elégedettek és magabiztosak.

Damiano azt javasolja, a szülők kerüljék a súlyról és az egészséges ételekről való diskurzust, mert ezzel bűntudatot, szégyent és elégedetlenséget generálhatnak. Hangsúlyozzák inkább a testmozgás fontosságát, főzzenek egészséges ételeket, építsenek ki bizalmi kapcsolatot a gyerekkel. Egy tanulmány kimutatta, hogy a serdülő gyermek és anya közötti jó kapcsolat csökkentheti a közösségi média testképre gyakorolt negatív hatásait, a gyerekek online idejének korlátozása pedig javíthatja a mentális egészséget.

