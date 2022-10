A Hold itt van a szomszédban

Idén a Kutatók Éjszakája (szeptember 30.–október 1.) programbemutató sajtótájékoztatóját az Álmok Álmodói 20 kiállítás helyszínén tartották – olvasható a tárlat közleményében. Köszöntőbeszédében Szentirmai-Zöld Máté, a Millenáris projektigazgatója elmondta: már maga a hely, az egykori Ganz-művek területe is innovátor magyarok szellemét őrzi, hiszen

itt működött a Mechwart András és Ganz Ábrahám által létrehozott világhírű Ganz Villamos Művek, amelynek falai között olyan mérnökóriások dolgoztak, mint Zipernowsky Károly, Bláthy Ottó Titusz vagy Déry Miksa.

A 20 éve futó, nagy sikerű Álmok álmodói – Világraszóló magyarok kiállítás lajstromba vette a nagy magyar tudósokat és találmányaikat. A mostani tárlaton a mindennapjainkat meghatározó tudományterületek – mobilitás, orvostudomány, űrkutatás – szerint mutatják be a találmányokat, és az elmúlt 20 év tudományos eredményei és jövőbe mutató kezdeményezései is megjelennek. Ilyen például a hosszabb űrbéli tartózkodást megkönnyítő űrpaprika-termesztés. A Debreceni Egyetem mérnökeinek a kiállítás helyszínén is zajló kutatását Farkas Bertalan, első űrhajósunk is üdvözölte, mert „ez az évszázad az űr meghódításáról, a Hold és a Mars birtokbavételéről szól”, ami nem képzelhető el anélkül, hogy a tudósok megteremtsék a hosszabb ott-tartózkodás feltételeit.

A Hold visszatérő elem volt az űrhajós tárlatvezetése során: külön felhívta a figyelmet a 30 éve elhunyt Bay Zoltán fizikusra, aki mindenki más előtt határozta meg a pontos Föld–Hold-távolságot. Farkas Bertalan szerint ő az origója a magyar űrkutatásnak, amely az utóbbi időben új lendületet kapott. Farkas szerint a Mars várhat, először a Holdon kell tudnunk megfelelő környezetet, feltételeket teremteni az ember számára, mert

az itt van a »szomszédban«, ha baj van, haza lehet jönni.

A közlemény szerint a tárlat egyik legkülönlegesebb helyszínén, a Dómban az űrt idéző sötétségből látványosan emelkedik ki a Föld, melynek belsejében folyamatos animációk-videók futnak – az egyik közülük Farkas Bertalan 8 napos űrutazását eleveníti fel. Az űrhajós szerint rengeteget fejlődött az űrtudomány azóta, hogy „odafönt járt”: a nemzetközi űrállomás tömege az ott-tartózkodásakor, 1980-ban még csak 36 tonna volt, most több mint 400. A Kutatók Éjszakájának szervezői Farkas Bertalannal együtt mindenkit arra buzdítanak, hogy minél több gyereket hozzanak el a kiállításra, hiszen ők lesznek a jövő innovátorai. Az Álmok Álmodói 20 kiállítás 600 találmánnyal és példaképpel, a leginspirálóbb magyarokkal 2023. január végéig mindennap várja a látogatókat.

(Borítókép: Farkas Bertalan magyar űrhajós, dandártábornok beszél a Kutatók Éjszakájáról tartott sajtótájékoztatón Budapesten, a Millenárison 2022. szeptember 28-án. Fotó: Soós Lajos / MTI)