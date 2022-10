Reggel vagy este kell fürödni?

Olyan egyszerűnek tűnik a válasz: amikor akarunk. Közben az embernek az is eszébe jut, hogy „nehogy már ezt is megmondják”, erről nincs szó, csak épp a tudománynak is van véleménye a témáról. Jól tesszük, ha meghallgatjuk.

Először persze azt is tisztázhatjuk, mi a jobb, a fürdés vagy a zuhanyzás. Rezsiszempontból biztos, hogy a zuhany, de valószínűleg higiéniailag is, hiszen jobb a koszt leöblíteni, mint dagonyázni benne. De akinek nem inge, ugye.

A tudomány szerint

A tusolással kapcsolatban egyértelműen elkülönülnek a táborok: este vagy reggel. Az esti tusolásra szavazók szerint nincs is jobb egy finom napzáró zuhanyzásnál, ami ellazít, megtisztít, és már fel is készít az illatos és pihentető éjszakai élményre. Akik a reggeli tusra esküsznek, fel sem tudnak élénkülni korai vízpergetésük nélkül, ledobják a pizsamát, és egyből fordulnak be a zuhany alá még félálomban – ha igazán profik, a hideg-meleg vizet is váltogatják a tus alatt.

És mit mond a tudomány? Az esti zuhanyra szavaz, egyszerűen azért, mert jobb, ha a nap végén megszabadulunk a lerakódott szennyeződésektől. A bőrünkön élő mikrobákkal, a mikrobiomunkkal ugyanis baktériumok és szennyeződések keverednek. Nemrégiben készült el a Human Microbiome Project, egy hatalmas globális vállalkozás, ami a mindennapi életünkben minket kísérő mikrobák teljes komplexitását tárja fel. Pontosabb genetikai szekvenálás mellett több mint 500 különféle fajt tudott azonosítani csupán a bőrünkön.

Mikrobiomunk baktérium-összetétele egyedülálló, ezért egyes tudósok „második genomként” írják le. A mikrobiom a testrészek függvényében is változik: egyes testrészek tele vannak élő organizmusokkal, máshol kevesebb található. A legtöbb baktérium előnyös számunkra, szimbiózisban él a testünkkel, de vannak, amik kórokozóként viselkednek, és gyengítik a védekezőréteg egyensúlyát.

Az esti tusolás azért is fontos, mert a helyek, ahol napközben előfordulunk (munkahely, tömegközlekedés, boltok) tele lehetnek káros baktériumokkal, amik letelepszenek bőrünkön.

A megoldás a zuhany lehet, már csak azért is, hogy az ágy ne legyen baktériumfészek, hanem segítse elő a bőr éjszakai regenerálódását.

Esti relaxálás

Az esti zuhany ellazít, ha nem túl forró a víz, akkor ugyanis megemelkedik a testhőmérséklet, és nehezebb lesz elaludni. A reggeli zuhanynak is vannak azonban tudományosan alátámasztott előnyei, ilyen a vérkeringés serkentése, ami energiát ad, de csak akkor, ha hűvös a víz – nem jéghideg, de annyira hűvös legyen, hogy ne akarjunk sokáig alatta állni.

Ha ilyen jó reggel is, este is, akkor arra gondolhatnánk: ötvözzük a kettőt, és tusoljunk kétszer, reggel és este is. De ez nem jó ötlet, túl sok vizet fogyasztanánk, és a villanyszámla is nagyon megugrana. Ráadásul a bőr sem örülne neki, mert a sok öblítés gyengítené a mikrobiomot.

A víz hőmérsékletét tekintve nincs nagy meglepetés: ne legyen se túl meleg, se túl hideg, a meleg ugye megnehezíti a pihenést, a hideggel meg az a baj, hogy felélénkít, de a hám pórusait és szöveteit is összehúzhatja, így meggátolja a megfelelő hidratálást.

