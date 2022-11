Most már tudják, mennyi idegrost van a csiklóban

Dr. Blair Peters, az Oregoni Egészségügyi és Tudományos Egyetem (OHSU) Orvostudományi Karának sebészeti adjunktusa úgy nyilatkozott a Live Science-nek, hogy a 8000-es szám nem tudományos adat volt.

A bűvös 8000 dr. Thomas P. Lowry orvos és felesége, Thea Snyder Lowry The Clitoris című 1976-os könyvéből származik, de ők csak a tehénklitorisz vizsgálati eredményeit általánosították az emberekre is. Meglepő, hogy ezt a tehénalapú számot sokszor idézték azóta is, anélkül, hogy ellenőrizték volna a tényeket. De most!

Peters és munkatársai kutatásaik során a csikló sűrű idegrostkötegeit vizsgálták, amelyek szenzoros jeleket továbbítanak a csiklóból az agyba. Ezek az idegek a csiklótengely mindkét oldalán lefutnak, és információt közvetítenek az érintésről, nyomásról és fájdalomról, más idegek pedig az izom-összehúzódásokat és a véráramlást szabályozzák. A mintavételezett idegekben egyenként átlagosan 5140 rostot tudtak megszámolni, összesen körülbelül 10 280 idegrostot jegyeztek fel. Ezeket az eredményeket október 27-én ismertették az Észak-amerikai Szexuális Orvostudományi Társaság és a Nemzetközi Szexuális Orvostudományi Társaság ülésén.

A szeméremtest anatómiájának kutatása azért is fontos, mert segíthet az orvosoknak, plasztikai sebészeknek az idegsérülések diagnosztizálásában és kezelésében.

Az új vizsgálatot hét nemi átalakító műtéten átesett páciens tette lehetővé, akik önként adományoztak mintákat a csiklószövetükből. Ezeknek a szöveteknek az ezerszeres felnagyításával tudta megszámolni az idegrostokat egy képelemző szoftver. Az eredmények alapján a kutatók ledöbbentek, milyen keveset tudtak a csikló anatómiájáról és működéséről!

(Borítókép: Wolfgang Kumm / picture alliance / Getty Images)