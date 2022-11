Miért szomorú a magzat az anyaméhben?

A legtöbb szülő látott magzati ultrahangképet a babájáról, és boldogan számolgatta, milyen sok ujja (10 is akár) van a kezén, milyen helyes a fitos kis orra, csodás a kacskaringós füle. De azt nem láthattuk, milyen mély szomorúságot is érezhet a baba az anyaméhben – ha anya is szomorú.

Új kutatások felfedték, hogy az anya érzelmi és lelkiállapota a hormonokon keresztül befolyásolja a kicsi hangulatát, érzéseit. Amikor az anyák boldogok, a szervezetükben oxitocin szabadul fel, ami a terhesség első szakaszában fokozza a baba és az anya közötti kötődést – ez a szülés utáni kapcsolatukat is meghatározhatja.

Együtt rezeg a mamával

Egy 2020-as tanulmány szerint a babákra hatással vannak az anya érzelmei, a stressz (rövid távon javítja a fejlődést, de hosszú távon rontja), a hangulatváltozások. Mivel az édesanya a legszorosabb kapocs a baba és a külvilág között, a kicsi minden rezdülésére rezonál, ha az anya boldog, a baba is, ha az anya szomorú, akkor a baba is. Az anya hasában töltött 9 hónap alatt a kicsi felkészül az életre az anyától kapott reakciókon, érzelmeken keresztül. A Kaliforniai Egyetem tanulmányból kiderült, hogy az anya mentális állapotát a placentán keresztül érzékeli a baba hormonok közvetítésével. Ha az anya hosszan tartó szomorúságtól vagy depressziótól szenved, ez átragad a babára is, és hátráltatja fejlődését.

Az anyaméhben ért komplex hatások vizsgálatai során már korábban kiderült, hogy az anya élete hosszú távú hatással lehet a kicsiére: az 1944-es holland éhínség idején született gyerekek nagy része felnőve étkezési zavaros, cukorbeteg lett.

A negatív érzelmek mellett az anya tartós és rapszodikus hangulatingadozásai vannak a legrosszabb hatással a babára:

ha a rövid, boldog periódusokat hirtelen negatív érzelmek követik, a kicsi elbizonytalanodik.

Ezek az egyensúlyhiányok hatnak a baba fejlődésére – születés előtt és után egyaránt.

Prenatális pszichológusok egy csoportja állítja, hogy a baba amellett, hogy érzékeli anyja érzéseit, a gondolatait is kódolja, ami szintén befolyásolhatja a fejlődését. Gondoljunk csak egy gyereket nem is akaró anya gyötrődéseire, negatív gondolataira, elutasítására!

Rengeteg információt gyűjthetünk össze arról, hogy mit együnk, igyunk, hogyan sportoljunk a terhesség alatt, de a pszichés egészségre ugyanilyen nagy hangsúlyt kell fektetni. Próbálja elengedni magát, ne stresszeljen, és adja át magát a másállapot csodálatos 9 hónapjának!

(Borítókép: Diana Bagnoli / Getty Images)