Miért télen támadnak a legúti vírusok?

A koronavírus-járvány egy-két évre feledtette velünk az influenzát és a szokásos téli takonykórokat, idén azonban megerősödve újra visszatértek. De miért mindig télen jönnek a bacilusok, vírusok, tüsszentések és náthák?

A The Journal of Allergy and Clinical Immunology című folyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók azt találták, már csekély hőmérséklet-csökkenés elpusztíthatja az orrlyukak vírusok és baktériumok ellen küzdő sejtjeinek majdnem 50 százalékát.

A hideg levegő miatt legyengül az immunrendszer, és megnő a vírusfertőzések valószínűsége

– mondta Benhamin Bleier, a Harvard Medical School kutatója.

Nem igazi orrban

De fontos megjegyezni, hogy a vizsgálat alapjául nem élő szervezetben folytatott kísérletek szolgálnak. Bár emberi szövetet használtak a laboratóriumban az immunválasz tanulmányozására, de mégsem valós, emberi orrban kutakodtak. Vagyis lehetséges, hogy az eredmények nem állják meg a helyüket a való világban, vagyis egy való orrban.

Elméletben azonban sikerült bizonyítani, hogy az extracelluláris vezikulák, a sejtek által kibocsátott, membránnal körülvett képletek, amelyek fontos szerepet játszanak a sejtek közötti kommunikációban, képesek kivédeni a légúti vírusokat és baktériumokat.

A kutatók megállapították, hogy a hőmérséklet csökkenése elpusztítja az extracelluláris vezikulák majdnem 42 százalékát (ami felére csökkenti az immunrendszer defenzív képességét) és

kiiktat más védekező rendszereket is a szervezetben, amelyek felvehetnék a harcot a baktériumokkal.

De létezik egy egyszerű és nagyszerű módszer a légúti betegségek távoltartására, a maszk. Mostanra talán már meg is szoktuk, ha viszont megkönnyebbülve eldobtuk, akkor vissza kell térnünk hozzá, a maszk viselésével ugyanis megóvhatjuk orrüregünket a téli hidegtől.

(Borítókép: Patrick Pleul / picture alliance / Getty Images)