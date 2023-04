Emberről emberre terjedhet a műkönny által okozott halálos fertőzés

Az Indiából importált szemcseppekben egy gyógyszerrezisztens baktériumot mutattak ki, amely emberről emberre terjed. A baktérium, a Pseudomonas aeruginosa egy korábbi változata már 3 évvel ezelőtt megjelent az országban, de most új, szuperrezisztens formája szedi áldozatait.

A Centers for Disease Control and Prevention (CDC) szerint december vége óta 16 államban 70 embert érintett a szemjárvány: hárman meghaltak, nyolcan elvesztették látásukat, és több tucat ember megfertőződött a Global Pharma EzriCare műkönnye miatt, amelyet már vissza is hívtak a forgalomból.

A műkönnyben lévő baktérium, a Pseudomonas aeruginosa nem új, 2020-ban a becslések szerint több mint 28 ezerszer bukkant már fel az Egyesült Államok kórházaiban, de az új megbetegedések módosult gének miatt alakultak ki, amelyek rezisztensebbé tették. A The New York Times cikke szerint az is aggodalomra ad okot, hogy emberről emberre terjedhet a fertőzés.

A baktérium különösen veszélyezteti a legyengült immunrendszerűeket, a betegeket és az időseket.

Nem segít az antibiotikum

A 68 éves Clara Elvira Oliva szemorvosa tanácsára kezdett EzriCare műkönnyet használni, hogy hidratálja szemét. Egy reggel arra ébredt, hogy a jobb szeme vörös, viszket és megállíthatatlanul könnyezik. Orvosától antibiotikumos szemcseppeket kapott, de hiába, az irritáció továbbra is fennállt, és látásaminden gyógyszeres kezelés ellenére romlani kezdett.

Folyamatosan használta az EzriCare cseppeket is, hiszen senki nem tanácsolta neki, hogy ne tegye. Néhány hét alatt a jobb szem fertőzése olyan súlyossá vált, hogy szaruhártya-átültetést helyeztek kilátásba nála. De a műtét közben kiderült, hogy a szem annyira elfertőződött, hogy el is kell távolítani. A betegség átterjedt a bal szemére is, olyannyira, hogy már alig lát.

Robert Bonomo, a clevelandi Case Western Reserve Egyetem orvosprofesszora így kommentálta a járványt:

Nincs semmi új abban, hogy mutáns baktériumok károsítják a szervezetet. A gyógyszer-rezisztencia teszi őket veszélyessé.

A mutáns baktériumok fő célpontjai a szemek, de mivel a szem kapcsolódik az orrüreghez, a baktériumok bejuthatnak a légutakba, és tüdőgyulladáshoz vezethetnek.

Guillermo Amescua, a Miami Miller Egyetem Orvostudományi Karának szaruhártya-specialistája szerint a Pseudomonas aeruginosa szinte minden szövetet érinthet a testben, amikor a véren áthalad, és vérmérgezést okozhat.

Elszabadult baktériumok

Az FDA az EzriCare visszahívását javasolta februárban több felvetődő probléma miatt is – például nem volt megfelelő a mikrobiális vizsgálat, a csomagolás ellenőrzése. Az ügynökség előre be nem jelentett ellenőrzést végzett a gyártó indiai üzemben február 20. és március 2. között, és mint megírtuk, számos problémát talált a gyár higiéniai előírásaival és tisztaságával kapcsolatban.

A rezisztens baktériumokat különösen nehéz kiirtani az egészségügyi intézményekben, ahol szívósan tapadnak a lefolyókhoz, vízcsapokhoz és más nedves környezetekhez.

Vicente Diaz, a fertőző betegségekre szakosodott Yale Health Plan szemészeti vezetője elmondta, aggódik amiatt, hogy az EzriCare cseppek nem tartalmaznak tartósítószert:

Még soha nem láttam olyan többször is felhasználható szemészeti terméket, amely ne tartalmazna tartósítószert vagy más olyan elemet, amely korlátozná a baktériumok növekedését.

A tartósítószer-mentes cseppek általában egyszer használatos palackokba kerülnek, tekintettel a kockázatra, nem így az EzriCare.

(Borítókép: Angelika Warmuth / picture alliance / Getty Images)