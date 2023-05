Évtizedek óta megy a dilemma azon, hogy a zuhanyzás vagy a fürdőkádban való fürdés-e a jobb megoldás testünk tisztán tartására, és azon is, hogy mikor érdemesebb mosakodásra adnunk a fejünk. Van, akinek választási lehetősége sincs, hiszen vagy zuhanykabin, vagy zuhanyzásra nem alkalmas fürdőkád van csak a fürdőszobájában, de nagyobb százalékban mégis mindkét lehetőség adott, így dönteni kell.

De mégis milyen szempontok alapján?

A válasz nem egyszerű, hiszen mindkét opció mellett temérdek érvet és ellenérvet lehet felhozni. A fürdő megnyugtat és ellazít, míg a zuhanyozás gyors és frissítő. Akkor mégis hogyan és miért lehet az egyik jobb, mint a másik? Tisztálkodás szempontjából melyikkel járunk jobban?

A kérdésre a válasz a várakozások ellenére nem egyértelmű, hiszen mind a zuhanyzás, mind a fürdőzés bizonyos előnyökkel és hátrányokkal jár – írja a The Healthy. Ehhez mérten a választás főként a személy prioritásain múlik – azon, hogy az adott helyzetben mi a fontos számára.

A zuhanyzás például sokkal jobban megtisztítja a testet, és jobban megszabadul a baktériumoktól és a szennyeződésektől, míg beülni a fürdőkádba szintén az egészségünket szolgálhatja, a fürdők kiválóan serkentik az idegrendszert, hámlasztják a bőrt és ellazítják az izmokat – a mikrobiológusok szerint mindegyik hasonló mértékben tisztítja meg a testet.

Lenyugodna egy stresszes nap után? Irány a kád!

Ahogy említettük, lehetőség és személyes preferencia kérdése, hogy ki melyik opciót választja, a fürdőzés azonban kétségkívül több lehetőséget biztosít számunkra, a tisztálkodás mellett ugyanis a testünk és egészségünk ápolását is lehetővé teszi bizonyos praktikákkal – ráadásul a regenerációban is fontos szerepe lehet egy kádnyi kellemes, meleg víznek.

A kádfürdő egyik nagy előnye, hogy lehetővé teszi, hogy különböző, jótékony összetevőket adjanak a vízhez – fürdősókat és ásványokat, például Epsom-sót a fájdalmak enyhítésére, vagy mézet az ekcéma, napégés vagy irritált bőr okozta bőrpír és irritáció csökkentésére.

A gyakori fürdés emellett csökkentheti a stresszt és a fáradtságot is, mivel a fürdőkádban való pihenés megnyugtatja az idegeket és javítja a hangulatot.

Mindezt alátámasztja egy, az Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine folyóiratban közzétett, 2018-as tanulmány is, amely pontosan ezt a témát boncolgatta.

A kutatók ugyanis megállapították, hogy azok, akik naponta fürödtek meleg vízben, kevésbé voltak fáradtak, stresszesek és depressziósak, mint azok, akik a zuhanyzást választották. Ráadásul az is kiderült, hogy a kádban való fürdés fokozza a véráramlást és serkenti anyagcserét. Emellett csökkentheti az aranyér fájdalmát, segít szabályozni a belső testhőmérsékletet és elősegíti a bőr megfelelő hámlását is – így jótékony hatásról bőven be lehet számolni akkor, ha valaki emellett az opció mellett teszi le a voksát.

De a kádfürdő mellett sem érdemes azért magára hagyni a zuhanyrózsát, és a fürdő végeztével leöblíteni magunkat, hiszen így lemossuk a különböző szappanokat és a vízbe mosott szennyeződéseket is. Egy fárasztó munkanap után persze tökéletes választásnak tűnhet elterülni a fürdőkádban, de a zuhanyzás gondolatát se dobjuk félre.

Rózsás hangulat a zuhanyzóban is

A zuhanyzás mellett szóló legfőbb érv az lehet, hogy amennyiben valaki nem tartózkodik hosszú percekig a kabinban, gyorsan és sokkal kevesebb víz elhasználásával moshatja tisztára magát, ami a rezsiszámlák összegének csökkentése mellett a föld vízkészletének megóvását is biztosítja.

A forró zuhany ugyanis a folyó víznek köszönhetően sokkal hatékonyabban távolítja el a szennyeződéseket a bőrről, emellett pedig

enyhítheti a migrént és a fejfájást, kimoshatja a méreganyagokat és javíthatja a keringést is.

A zuhanyzás emellett lehetővé teszi azt is, hogy a víz hatékonyan keveredjen a testén lévő szappannal, és hogy eltávolítsa az izzadságot, a szennyeződéseket és az olajat a bőrről – ráadásul még a hideg zuhanynak is vannak potenciális előnyei.

A hideg-meleg váltózuhanyozás ugyanis javítja a szervezet ellenálló képességét, amit jól bizonyít a PLoS One 2016-os tanulmánya, amely igazolta, hogy azok, akik ezt alkalmazzák, kevesebbet betegeskedtek, mint azok, akik nem.

Ami pedig talán minden eddiginél fontosabb érv, hogy zuhanyzás közben jutnak eszünkbe a legjobb ötletek.

Fontos a megfelelő tisztítás

Bármelyik lehetőséget is választjuk, biztosan tiszták leszünk, de azért gyakran előfordul, hogy a mosakodás végeztével a fürdő egy kicsit piszkosabb, mint a zuhany, és ez magának a fürdőkádnak a felületén is meglátszik.

Mindez a bakteriális biofilmre utal, azaz olyan mikroorganizmusok gyűjteményére, amelyek egymáshoz és felületükhöz tapadva filmszerű anyagot hoznak létre – ez minden olyan felületen megjelenik, amely kölcsönhatásba lép a vízzel.

Mindenkinek vannak baktériumok a testén belül és kívül is, ami nem feltétlenül rossz. A fürdőkád felületén azonban igenis az, hiszen lehetőséget biztosít a kártékony baktériumok szaporodásának is, amelyek könnyedén fertőzést okozhatnak. Ezektől megszabadulni pedig nem lehet egy egyszerű öblítéssel, a biofilmet csak vegyszeres, erős sörtéjű szivaccsal vagy kefével tudjuk letakarítani. Ugyanez igaz a zuhanytálcára is, amelynek baktériumai miatt jó eséllyel gombás fertőzést kaphat.