Miért maradnak mosás után is büdösek az edzőruhák?

Ruháink mosása ugyan elengedhetetlen a hétköznapi életünkben, azonban – amellett, hogy mindenki a saját életmódja és szokása szerint dönti el, mennyi ideig hord egy-egy ruhadarabot mosás nélkül – bizonyos ruhadarabok esetében hatványozottan érdemes odafigyelni arra, mikor kerülnek be a szennyesbe.

Ezek alól a legtöbb esetben kivételt képeznek a különböző edzéshez viselt ruhadarabok, amelyeket a testmozgást követően újabb viselés helyett érdemes a szennyesbe vagy a mosógépbe tenni, és még így is gyakran érezhetjük, hogy a mosószer, az öblítő és a mosóparfüm ellenére az edzőszettek a szárítóról való levételt követően is büdösek maradnak.

Ennek oka elsősorban az lehet, hogy az edzőruhák olyan tartós anyagokból készülnek, amelyek ellenállnak a legnehezebb gyakorlatoknak is, ám a kellemetlen szagokat is magukba zárják, és mivel ezek a szövetek a legtöbb esetben hidrofóbok, azaz víztaszítók, a rossz szag gyakran a mosás után is megmarad.

Ilyen szövet a poliészter, a spandex és a nejlon is, amelyeket széles körben használnak edzőruhák tervezésére, mivel ezek ellenállóbbak a nedvességgel szemben és gyorsabban száradnak, azonban a szöveteken lévő apró bevágások felszívják az izzadságmolekulákat – amelyek így könnyedén a mosás után is benne maradhatnak.

Már megint a poliészter a hibás, de van megoldás

Mindezt immár kutatásokkal is bebizonyították, ugyanis az Albertai Egyetem tudósai azt találták, hogy a rossz szagú vegyületek jobban vonzódnak a poliészterhez, mint más anyagokhoz, például a pamuthoz, így mosáskor sem tűnnek el teljesen – írja a Daily Mail.

A poliészterből nem szabadulnak fel könnyen ezek a vegyületek, az ismételt viselettel pedig egyre több kerül be a szálakba, így idővel felhalmozódik. A poliészter egy nem poláris szál, ami azt jelenti, hogy taszítja a vizet – ezért gyorsan szárad, de ez egyben azt is jelenti, hogy magához vonzza az olajat a bőrünkből, a rossz testszag pedig a ruhában marad

– állapította meg Mukhtar Abdul-Bari, a 2021-ben végzett kutatás egyik tudósa.

A nejlon szintetikus polimer, amelyet először az 1930-as években fejlesztettek ki a selyem helyettesítésére, olcsó előállítási költsége miatt pedig rendkívül népszerű anyag a mai napig a ruhaiparban.

És hogy hogyan lehet megszabadulni a bűztől? Leanne Stapf, a The Cleaning Authority operatív igazgatója szerint a legfontosabb, hogy edzés után ne azonnal a szennyesbe vagy a mosógépbe rakjuk be a ruhát, hanem hagyjuk megszáradni – ha lehet, a kinti levegőn – úgy, hogy előtte kifordítottuk.

Ez azért fontos, mert a baktériumok és az olaj jobban koncentrálódik a ruha belső részén, így a szag kijuthat, ha kifordítjuk a ruhát.

A baktériumok szeretik a sötétet és a hőt is, amelyek felerősítik a visszamaradó szagot, ezért kerülni kell, hogy a szennyesbe vagy a mosógépbe tesszük ezeket a darabokat, mivel azok nem engedik be a fényt és a levegőt

– magyarázta Stapf, aki hozzátette, a mosás előtti ecetbe való áztatás is megszüntetheti a problémát.