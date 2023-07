Pszichés okai is lehetnek, ha a szabadság első napjaiban kipurcanunk

Július közepe van, a legtöbben útnak indulunk, hogy jól megérdemelt vakációnkat töltsük családunkkal vagy egyedül – ki hogy szereti. Pont ekkor üthet be a nyaralási betegség, ami aztán odavágja a jól megérdemelt pihenést – Murphy törvénye a magyarázat rá, vagy valós tudományos alapja is van?

Ahogy a Semmelweis Egyetem sajtóanyagában olvashatjuk, biológiai, pszichológiai és szociális okai is lehetnek annak, amikor lebetegszünk a pihenés első napjaiban, ugyanis immunrendszerünk és a stressz-szint változása szoros összefüggésben van.

A szeptembertől májusig, hétfőtől péntekig meglévő krónikus stressz ugyanis gátolja a gyulladásokért felelős immunválaszt, de ha a pihenéssel a stressz-szint megváltozik, beindulnak a gyulladásos folyamatok.

A jótékony stressz

A szakirodalomban leisure sicknessként ismert nyaralási betegség (ami főleg felső légúti, influenzaszerű kór vagy erős fáradtság és migrénes fejfájás köntösében jelentkezik) egyik lehetséges magyarázata, hogy a stressz bizonyos funkciókat gátol, míg másokat aktivál.

Ahogy a nyaralással a stressz-szint megváltozik, jöhetnek a tünetek.

Ezt erősíti meg Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének adjunktusa is. Ráadásul a nyaralás kezdetén még az átlagosnál is nagyobb lehet a stressz-szintünk az utazás előkészületei miatt.

A sokat dolgozó embereknél magasabb az adrenalin stresszhormon szintje, nemcsak munkaidőben, hanem pihenőidőben is, emiatt léphet fel a szervezet hormonális egyensúlyhiánya, ami az immunrendszer gyengüléséhez és a fertőzésekkel szembeni sebezhetőséghez vezet. Mert bármilyen furcsa is, a mindennapi, kiegyenlített stressz (agyi reakciók sorozata) serkenti szervezetünket és védelmi rendszerünket is, ami ellenállóvá tesz minket a betegségekkel szemben. A fejfájásra hajlamosoknál a nyaralás egy színes migrénbulivá válhat változatos fejfájástípusokkal, amik szintén a stressz-szint csökkenése miatt jelentkeznek.

Lelki okok és kompressziós harisnya

A nyaralási betegség hátterében pszichológiai magyarázat is állhat: hirtelen ráérünk figyelni magunkra, és olyan tünetek is feltűnnek, amiket egyébként észre sem veszünk, mert nem érünk rá foglalkozni velük. Vagy megviselhetnek minket a nyaralás alatt felmerülő spontán helyzetek, amikhez egyébként nem vagyunk hozzászokva kontrollált mindennapjaink miatt.

Persze, a külső tényezők is befolyásolhatják hogylétünket, a hőmérséklet (ne vigyük túlzásba a légkondicionáló használatát), a táplálkozás, a mozgás mind-mind segíthetnek kikerülni vagy kiegyenlíteni a nyaralási betegségeket. Jó, ha kerüljük a túlzásokat is, így aki az év nagy részében ülőmunkát végez, ne az egyhetes nyaralás alatt próbálja pótolni a lépésszámokat. Ha keringési problémáink vannak, ne hagyjuk, hogy a hosszú utazás miatt bedagadjon lábunk, bátran vegyünk kompressziós harisnyát.

(Borítókép: Clara Margais / picture alliance / Getty Images)