Hiába hisszük az állandóan elkéső, időpontokat és határidőket elfelejtő ismerőseinkről, családtagjainkról és kollégáinkról, hogy lustaságuk és nemtörődömségük miatt képtelenek odaérni a megbeszélt időpontokra, ennek hátterében akár az idővakság is állhat.

A legtöbb emberrel megesett már élete során, hogy úgy érezte, egyszerűen képtelen időben odaérni, bárhova is indul el. A notórius késők mellett azonban akadnak olyanok, akik egyszerűen nem érzik reálisan az idő múlását, emiatt pedig nyilvánvalóan a teendőiket is nehezen tudják menedzselni.

Ez viszont a legtöbb esetben nem azért van, mert az illető szépen megfogalmazva a „Letojom az egészet” felfogással éli a mindennapjait, a háttérben ugyanis

egy nem sokszor hangoztatott jelenség, az idővakság állhat.

Sokan még csak nem is sejtik vagy észlelik, hogy a sorozatos késések oka ez lehet, pedig a határidők be nem tartása, vagy ha egyáltalán nem vesszük észre, és érzékeljük reálisan, mennyi idő telt el egy adott feladat elvégzése közben, akkor jó eséllyel mi magunk is idővakságban szenvedünk.

Ennek hatásaként fordulhat elő az, ha valaki órákat késik egy megbeszélt találkozóról, és még csak fel sem tűnik neki, hogy a másik mennyit várt rá. A jelenség ugyanakkor az ezt elszenvedőnek is komoly nehézséget okozhat, hiszen megeshet, hogy ő érkezik meg több órával korábban egy megbeszélésre vagy randevúra.

Ugyan egyelőre nem definiálják egészségügyi állapotként vagy betegségként, de az orvosok az időérzék elvesztésének fogalmát ismerik, és gyakran használják is. Ráadásul

az idővakság az ADHD egyik gyakori tünete.

Az ADHD-val, azaz a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral kapcsolatos számos tényező, például a munkamemória és a figyelemszabályozás nehézségei is hozzájárulhatnak a torz időérzékhez, azaz az idővaksághoz. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy valakinek ADHD-vel kell küzdenie ahhoz, hogy idővakságban szenvedjen, mivel bárki szenvedhet a jelenségtől.

A szakértők szerint a kialakulásának legfőbb oka az elszenvedett gyermekkori traumák lehetnek, amelyek csak jóval később, felnőttkorban kerülnek a felszínre – írja a Daily Mail.

Sok jele lehet, de van rá megoldás

Ugyan temérdek könnyebben vagy éppen nehezebben felismerhető jele lehet az idővakságnak, ha az alábbiak közül több kapcsán is magára ismer, jó eséllyel ön is ezzel küzd.

A leggyakrabban észlelt jelek:

Rendszeresen elveszített időérzék

Rendkívüli nehézséget okoz a határidők betartása, találkozók kivitelezése

Gyakori álmodozás

Egyszerre több munkafolyamat elvégzése problémát okoz

Állandó halogatás

És hogy mit tehetünk, ha észleltük a problémát? Szerencsére számos módja van a tünetek kezelésének.

A jelenséggel küzdők számára a legnagyobb segítség az lehet, ha készítenek egy részletes ütemtervet a mindennapjaikra, és vizuális segédeszközöket használnak, például időzítőket, ébresztőórákat, amelyek emlékeztetik a közelgő feladatokra, programokra. Valamennyi szakértő megjegyezte, hogy az éberség gyakorlása jó módja az idővakság leküzdésének, mivel segíthet abban, hogy jobban a jelenre fókuszáljon az illető.

Az idővakságban szenvedők támogatásának legjobb módja az lehet, ha együttérzők vagyunk velünk, és segítjük őket a határidők betartásában, figyelmeztetve őket az idő múlására.