Érdemes figyelni a lepedőt és a párnát, a jelek rákra utalhatnak

Sokszor hallani, hogy valakit egy adott szituációban szabályosan levert a víz, a nyári meleg közepette pedig már a legkisebb testmozgástól is sokszor ömlik rólunk az izzadság – egyesek pedig még az éjszaka folyamán is szenvednek az intenzív verejtékezéstől. Ez azonban nem minden esetben a hőségnek köszönhető, akár a rák korai jele is lehet.