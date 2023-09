Tűzgömb csapódott a Jupiterbe, videó készült róla

A fireball observed on Jupiter, captured by amateur astronomer Tadao Ohsugi last month.🪐💫

A Fireball Whacked Into Jupiter, and Astronomers Got It on Video. In August, stargazers in Japan recorded a bright flash on the giant gas planet. كرة نارية شوهدت على كوكب المشتري، التقطها. pic.twitter.com/FpqnW7KikB