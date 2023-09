Kitérő manővereikkel a fényhez is igazodnak, így a nappal is aktív szúnyogok könnyű helyzetben vannak, hiszen látják zsákmányukat – minket. Az éjszakai ragadozók azonban szabálytalan pályákon mozognak és bevetik a meglepetés erejét is. De mégis mi a trükkjük a kémrepülőgépekhez hasonlóan süvítő moszkitóknak?