Lesznek valaha a cigarettázást nem ismerő generációk?

Egyre szigorúbb a cigarettázásra vonatkozó szabályozás mindenhol, de csak akkor, ha nem sért pénzügyi érdekeket. Jó (rossz) példa erre Új-Zéland, a legradikálisabban lépett volna fel a cigizés ellen, de most, hogy közeledett a megvalósítás időpontja, visszatáncolt. Miért? Már megint a piszkos anyagiak miatt.

Lassan az egész világon korlátozzák a dohányzást így vagy úgy, szigorúbb vagy lazább szabályozással, a britek célja pedig nem kisebb, mint komplett füstmentes generációk nevelése, akik hírből sem ismerik az egészségkárosító füstölést. Mennyire csodálkoznak majd, ha véletlenül belefutnak egy korai Alain Delon-filmbe, egy spagettiwesternbe, egy búgó hangú Karády Katalinba, vagy Marlene Dietrichbe – csak hogy néhány ikonikus nevet említsünk a dohányosok táborából. Mi ez az egzotikus szürke füst, amit a szájukból eregetnek? – csodálkozhatnak az ártatlan új generációk.

Hamvadó cigarettakörkép

Mexikóban vannak a világ legszigorúbb dohányzáskorlátozó törvényei, amik bizonyos esetekben még az otthonokban is korlátozzák a cigarettázást. Portugália szintén a brit célt tűzte ki maga elé, 2040-re „füstmentes generációt” akar kinevelni úgy, hogy törvényileg betiltaná a bárok, kávézók és benzinkutak dohánytermékeinek árusítását. Kanada pedig 2035-re 5 százalék alá csökkentené a dohányzást. Míg 2007-ben csupán 10 országban volt füstkorlátozási politika, ma már szinte mindenhol visszaszorították a dohányzást.

Írország tiltotta be elsőként a füstölést a beltéri helyiségekben 2004-ben, de Dél-Amerikában is mindenhol korlátozták a dohányzást, először Uruguayban, utoljára három éve Paraguayban. Az EU-ban szinte ahány ország, annyi törvény, de a Smoke Free Partnership szerint nálunk (és például még Görögországban, Hollandiában, Romániában és Spanyolországban) a hatóságok nem packáznak, ha büntetésről van szó.

Könnyebben ki lehet bújni a szabályozás alól, mert a büntetést nem veszik olyan komolyan a cseheknél és a lengyeleknél, az olaszokról nem is beszélve, ahol a büntető rendőrt valószínűleg cigarettával kínálná a vétkes a dohányzást tiltó Vietato fumare tábla alatt, és persze együtt pöfékelnének tovább.

Nagyratörő brit tervek

Az Egyesült Királyságban 2007 óta minden beltéri helyen tilos a dohányzás, 2014 óta a gyerekeket szállító autókban is, majd az újabb és újabb megszorítások oda vezettek, hogy ma az Egyesült Királyságban a legkisebb a dohányzók száma, de még így is 6,4 millió felnőtt füstölget.

Rishi Sunak miniszterelnök nagy terve most az, hogy minden évben emelik a dohányzásra jogosultak életkorát. Az új-zélandi mintára készült szabályozás 2027-től lépne életbe. Nicola Lindson, az Oxfordi Egyetem viselkedésváltozás-kutató professzora azt mondja, a korábbi korhatár-változtatások (a briteknél pár éve 16-ról 18-ra, az USA-ban 19-ről 21-re emelték a vásárlási kort) eredményeként 30 és 39 százalékkal esett vissza a forgalom. Úgyhogy ez célravezető taktika lehet, de Lindson abban nem biztos, hogy az e-cigik ízesített változatainak tervezett betiltása is ugyanilyen hatásos lenne-e.

Óvatosnak kell lenni, mert esélyes, hogy ha megszűnnek az ízesített e-cigik, a fiatalabbak is rászokhatnak a klasszikus és egészségkárosítóbb cigarettákra.

Szerinte a füstmentes generációk ötlete nem álom, megvalósítható is lehet akkor, ha a társadalomban már nem megszokott és normális a dohányzás.

Mi a helyzet a Tengerföldön?

Új-Zélandon a korábbi, Jacinda Ardern vezette kormány idején vezették be azt a jogszabályt, ami 2024-től betiltotta volna a cigarettaértékesítést a 2008 után születetteknek. Volt benne ráció, mert a cigarettázás a megelőzhető halálesetek vezető oka Új-Zélandon. A jövőre életbe lépő törvény alapján hatezerről hatszázra csökkentették volna a trafikok számát, amik egyedüli dohánytermék-forgalmazók lettek volna. Ráadásul redukálták volna a cigaretták nikotintartalmát is. A füstmentes törvény, ami pozitív nemzetközi visszhangot kapott és mintakövetésre buzdított (például a briteket), az előzetes felmérések szerint akár 5000 életet is megmenthetett volna évente.

De hiába, most, hogy közeledik a bevezetés időpontja, sokan ellene fordultak. Többek között a boltosok, akik komoly bevételkieséstől félnek, vagy Christopher Luxon miniszterelnök, aki szerint a szigorú tilalom a dohány feketepiaci terjedéséhez és felvirágzásához vezetne, továbbá a pénzügyi szakértők, élükön Nicola Willis pénzügyminiszterrel, akik november 25-én az egészségügyi szakértők megdöbbenésére bejelentette: az újonnan alakult kormány hatályon kívül helyezi a szabályozást. A magyarázat: a Smokefree-törvény jelentős, körülbelül egymilliárd dolláros pénzügyi kiesést jelentene.

Az őslakos maorik egészségügyi szervezete, a Hāpai Te Hauora képviselője csapásnak nevezte a szigorítás eltörlését, mert a dohányzás aránya és a hozzá kapcsolódó betegségek és egészségügyi problémák a bennszülött lakosság körében a legmagasabbak. A miniszterelnök ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a kedélyeket és azt mondta, nem tettek le a teljes leszoktatási tervről, mivel az elmúlt egy év pozitív tendenciáját, amely során 80 ezren szoktak le a dohányzásról, támogatni akarják.