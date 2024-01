Mai becslések szerint majdnem minden második élő faj parazita, vagyis olyan lény, ami egy idegen szervezetben él, amelytől függ. Fő jellegzetessége, hogy elveszi a gazdájától azt, amire szüksége van a túléléshez, ami nem hangzik túl barátságosan, de mégis, a legtöbb parazita fontos szerepet játszik az ökoszisztémák szabályozásában. Több tudós felvetette, hogy meg kell védeni őket.

Pozitív parazita

Néhány éve napvilágot látott egy kutatás, mely azt bizonyította, hogy a galandféreg egyik típusa jót tesz az agynak, véd a memória gyengülése ellen. A tanulmányban az észak-karolinai Duke Egyetem kutatói 30 patkányt két csoportra osztottak: galandféreggel fertőzöttekre és galandféregmentesekre, majd egy áramütéssel sokkolták őket. A féreggel fertőzött állatok másnap tisztán emlékeztek a rossz élményre, a féregmenteseknek viszont több idő kellett, hogy kapcsoljanak: rossz helyen vannak, megint ott, ahol csúnya dolog történhet velük.

Egy másik kísérletben az is kiderült, hogy a féreggel fertőzött egyedek utódaiban is érezteti hatását az élősködő, vagy az anyatejen keresztül, vagy az anyaméhben, de valahogy átjutnak az immunrendszert erősítő hatások a kicsibe is. Ezt E. coli fertőzéskor vették észre, mikor a direkt fertőzött patkányok, ha férgesek voltak, ügyesebben legyőzték a kórt. Staci Bilbo, a tanulmány egyik társszerzője azt mondta, hogy az okok ott keresendők, hogy a férges szervezet immunrendszere erősebb lesz a fertőzés miatt, a féregtelen szervezet pedig túlreagál már egy enyhébb betegség esetén is.

A parazita és az emberi test együttélése nem mindig harmonikus, gondoljunk csak az agyevő amőbára vagy a májmételyre. Általánosan elfogadott nézett, hogy a Plasmodium falciparum a leghalálosabb parazita az összes közül, ez a felelős a maláriáért. Gazdaszervezete a maláriaszúnyog. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a malária évente több mint 200 millió embert érint, és több mint 600 000 ember halálát okozza.

A rekorder

A Diphyllobothrium latum a legnagyobb élősködőnek számít, amely emberi gazdaszervezetben élhet. Ez a galandféreg akár 9 méter hosszúra is megnőhet, és megtelepedhet a bélrendszerünkben. Visszataszító ugyan, de kevésbé veszélyes, mint a P. falciparum. Tünetei kellemetlenek, de ártalmatlanok, egy súlyosabb gyomorrontáshoz hasonlítanak: hányinger, hasmenés, fáradtság, vitamin- és ásványianyag-hiány. Akkor válik veszélyessé, ha elhagyja a bélrendszert, és a májba vagy a szembe, esetleg az agyba jut.

Hogy kerülhetjük el a vele való találkozást? Ügyelni kell arra, hogy ha nyers hússal vagy hallal dolgozunk, mindig mossunk utána kezet. Az ételeket mindig jól főzzük és süssük meg. Szerencsére a galandféreg-fertőzések könnyen kezelhetők gyógyszerekkel, amik megbénítják a férget, és az így könnyen átcsúszik a bélrendszeren.

