Egyre több helyen okoz problémát a vízhiány, így a pazarló kádban fürdés mellett hamarosan a wc-öblítéstől is elköszönhetünk, sőt, akár a lakás megszokott porcelántrónjának is búcsút inthetünk majd. Persze nem maradunk a jövőben sem illemhely nélkül, azonban már most érdemes megbarátkozni a száraz wc-k gondolatával.

Otthonunk egyik legforgalmasabb pontjának számít, mégis megtörténhet, hogy hamarosan búcsút kell intenünk a többnyire fehér porcelánból készült toalettnek. Természetesen a mindennapi léthez elengedhetetlen a használata, így nem arról van szó, hogy betiltják, vagy egy őrült dekor-trendnek hódolva más szobába helyezik át a csészéket, azonban újragondolásuk, és átalakításuk az emberiség rendkívül sürgető teendője lehet.

Persze a legnagyobb problémát nem a wc-k megjelenése, vagy formavilága okozza, hanem azok rendkívül pazarló vízfelhasználása, ami a világ alapvetően is vízhiánnyal küzdő régióiban egyre nagyobb problémának számít. Ugyan nem tartozik ezen országok közé, a jelenséget jól ábrázolja, hogy az Amerikai Környezetvédelmi Hivatal (EPA) közlése szerint a wc-k folyamatos öblítése mára akkora mértéket öltött, hogy a beltéri vízhasználat egyharmadát teszi ki az államokban – írja a CNN.

A változásra így vitathatatlanul szükség van.

Innovatív toalett, hasonlót már láthattunk

Bár egyelőre keveset hallani róla, egy forradalmi újítás már most alternatívát nyújt, sőt van, ahol már be is rúgta az ajtót, miközben máshol még a küszöbön kívül ácsorog. A közösségi média felhasználói körében is egyre népszerűbb beszédtémának számító finn eredetű, száraz wc ugyan első ránézésre nem sokban különbözik a hagyományos csészétől, a használatában viszont annál inkább. A toalett egyik legnagyobb előnye, hogy szétválasztja a kis dolgot a nagytól, és távol tartja a kellemetlen szagokat. Használat után tőzeggel vagy fűrészporral kell lefedni a wc kukájának tartalmát, amit ha megtelik, hónapokon át egy nagyobb, légmentesen lezárható tárolóban tartanak, hogy a mikroorganizmusok elpusztuljanak.

A fennmaradó, nitrogénben és foszforban gazdag anyag természetes műtrágyaként használható.

Ez szintén kiemelten fontos környezetvédelmi lépés, hiszen a víz megspórolása mellett a népszerű, ám üvegházhatású gázokat kibocsátó, szintetikus műtrágyák is kiválthatók ezzel.

Az illemhely működési elve hallatán jogosan merülhet fel bennünk, hogy ezek jelenléte korántsem újkeletű, azonban a száraz módszert mindeddig főként azok alkalmazták, akik a kertjükbe, vagy a nyaralójukba nem tudták bevezetni a vizet, vagy éppen valamilyen okból elzárták azt.

A nehézkes tárolás a legnagyobb negatívum, sürgető az újrahasznosítás

Hiába azonban a temérdek előny, a száraz wc-k népszerűsége a közeljövőben sem fog feltétlenül ugrásszerűen megugrani, a fenntartható megoldások iránti igény ugyanis a legtöbbször csak az érintett területeken fontos az embereknek – így az aszály vagy árvíz sújtotta részeken terjedhetnek el főként.

A száraz toalett használatának terjesztése óriási kihívások elé állítja a gyártó cégeket, ugyanis a szabályozások és a személyes preferenciák közel sem segítik elő azt. Hiba lenne azt állítani, hogy a száraz illemhely nem okozhat komoly fejfájást a tulajdonosának, hiszen városi környezetben nehéz a telepítésük, ráadásul a karbantartásuk sem egyszerű. Ott van például az idő kérdése:

akár egy évet is várni kell a hulladék biztonságos újrahasznosítására, ami a legtöbb embert azonnal elriasztja.

De mi van akkor, ha valaki már megtalálta a megoldást erre a problémára?

Ezt a kérdést vetette fel a Change:WATER Labs nevű startup is egy olyan párologtató anyagot szabadalmaztatva, amelynek célja, hogy egyetlen nap alatt 97 százalékkal csökkentse a felhalmozódó hulladék mennyiségét.

Az innováció a változtatásokhoz azonban településszinten is elengedhetetlen, azaz nem elég csupán az, ha a wc-ket kicseréjük. Azokban a városokban, ahol fejlett csatornarendszerek vannak, radikális változások következhetnek be. Kalifornia például egyre súlyosbodó szárazsággal küzd, San Franciscónak pedig 10 ezer négyzetméternyi új épületre lenne szüksége a szennyvíz-újrahasznosító rendszerhez.

Nem kell tartani a szagoktól

A különböző száraz és komposzt toalettek kapcsán az egyik leggyakoribb ellenérv, hogy nem higiénikus és kellemetlen szagú, azonban mindez tévedés.

A wc-ben landoló szilárd és folyékony elemek szétválasztása hatékonyan megakadályozza a szagképződés fő okát is.

A kellemetlen szagok ugyanis többnyire a vizelet és a széklet összekeverésekor keletkeznek. Ennek eredményeként a keverék nedvességtartalma magas lesz, ami katalizálja a szagképződést, ezenkívül pedig a kevert ürülék rothadási és bomlási folyamatai során a kellemetlen szagok többségéért felelős ammónia képződik. A következetes megelőzés érdekében elektromos elszívó rendszer beépítése javasolt. Nem véletlen, ugyanis egy hatékony elszívó rendszer teljes mértékben megakadályozhatja a szagok kijutását a már lefedett dobozból, ebből a szempontból pedig még kényelmesebb is, mint egy hagyományos wc.

