Nem csak a repülőgépek, hanem a repterek megreformálása is hatalmas lépés lehet a légiközlekedés fenntarthatóvá tételéhez. Efelé tesz hatalmas lépést a firenzei repülőtér új terminálja is, amelyre a tervezői egy hét hektáros szőlőültetvényt terveznek telepíteni, amely segíthet elnyelni a repülőgépek okozta károsanyag-kibocsátást.

A légi közlekedés mindig is az egyik olyan sarkalatos pontja volt a globális felmelegedés elleni harcnak, azaz a fenntarthatóságért vívott küzdelemnek, így időről időre igyekeznek a repterek és a repülők tervezői is igazodni ezekhez a törekvésekhez.

Ebbe a sorba állhat most be az olaszországi Firenze is, amely új repterét már ennek megfelelően tervezi megépíteni. Az évente jelenleg több mint hárommilliós utasforgalmat bonyolító Amerigo Vespucci nemzetközi repülőtér a toszkán régió fővárosának egyik legfontosabb csomópontja, amely hamarosan egy teljesen új terminállal bővül majd. Nem is akármilyennel!

A Rafael Vinoly Architects nevű építésziroda ugyanis egy innovatív és fenntartható megoldást talált ki a filmbe illő tájhoz illően:

A repülőtér új termináljának tetejére ugyanis egy 7 hektáros szőlőültetvényt terveznek telepíteni a hamisítatlan toszkán hangulat megőrzése érdekében.

Mindez elsőre meglehetősen fölöslegesnek tűnhet, azonban korántsem egy véletlen műve, hogy végül ennek a vállalatnak a terve lett a befutó. A cég ugyanis a londoni Walkie Talkie becenévvel illetett felhőkarcolótól kezdve az uruguayi Carrasco Nemzetközi Repülőtéren át, több száz projekten dolgozott már öt kontinensen átívelve, így tapasztalatból biztosan nem lesz hiány.

Oké, hogy autentikus a szőlő, viszont mégis hogyan lesz mindez fenntartható? – merülhet fel jogosan a kérdés. A cég szerint az építmény egy új mérföldkő lesz a város fenntartható jövője számára, emellett pedig méltó lesz a régió bortermelő örökségéhez. Az átépülő és bővülő új terminál a tervek szerint 5,9 millió utast fog évente kiszolgálni, azaz közel kétszeresére nőhet az utasforgalom.

Az épület koncepciója az, hogy újrateremtsük a legkiválóbb toszkán tájat. Ezt képviseli a gigantikus szőlőültetvény, ami alá egy repteret csúsztatunk

– mondta Román Vinoly, a Rafael Viñoly Architects igazgatója a CNN-nek.

A tervek szerint az új terminál két szakaszban készül el, várhatóan az első ütem 2026-ban ér véget, a második pedig 2035-ben. Vinoly szerint a fenntarthatóság az építőipar középpontjába fog kerülni az elkövetkezendő években, így nagy morális felelősségének tartja, hogy jó példát mutassanak. Mindez meglehetősen sürgető lépés, hiszen az építőipar és az épített környezet felelős a globális energiával kapcsolatos szén-dioxid-kibocsátás 40 százalékáért, miközben az összes károsanyag-kibocsátás mintegy 2,5 százalékát kereskedelmi repülés teszi ki. A hatás csökkentésére tett erőfeszítések gyakran a repülőgép-üzemanyag innovációira összpontosultak, de ez az új projekt magára a repülőtér üzemeltetésére és építésére helyezi a hangsúlyt.

Borban az igazság?

A tervezet fő attrakciója kétségkívül a hatalmas, 7 hektáros szőlőültetvény az építmény enyhén lejtős tetején, amely a toszkán régió gazdag hagyományaira épít. A 38 sor termő szőlőültetvény egybefonódik a hosszanti tetőablakokkal, amelyek természetes fényt juttatnak majd az épületbe. A tervezők elmondása szerint a szőlőültetvények művelésére a régióból egy helyi borászt kérnek majd fel, a tervek szerint pedig az így megtermelt szőlőt a terminálon erre a célra kialakított pincékben tárolják és érlelik borrá. Ez a tetőkoncepció nagyban hozzájárult a tervezők által megkívánt LEED Platinum fenntarthatósági minősítés eléréséhez.

Az enyhén lejtő zöldtető amellett, hogy hozzájárul a helyi bortermeléshez, egyben más környezeti előnyökkel is járhat, például egyben

az épületet is természetesen szigeteli.

A tető ráadásul további energiahatékonysági megoldásokat is tartalmaz. A szerkezeten átszőtt, többek között a szőlősorok között kiépített napelemek és áttetsző fotovoltaikus panelek kombinációja helyezkedik el, amelyek Vinoly szerint elengedhetetlenek az egész napos energiafelhasználás csökkentése érdekében. Emellett egy olyan hőcserélő hűtési és fűtési rendszert építenek ki a tetőn, amely télen fűteni, nyáron pedig hűteni képes a belső teret.

És hogy a repülők károsítják-e a termést?

Számos kutatást és konzultációt végeztünk borászokkal és mezőgazdasági mérnökökkel. Az épület közel 500 méterre van attól, ahol a legközelebbi repülőgép található. Emiatt biztosak vagyunk abban, hogy a potenciális szennyező anyagok, amelyek a repülőgép körül lehetnek, elég távol vannak ahhoz, hogy ne legyenek hatással az előállított bor minőségére

– hangsúlyozta Vinoly.

Nagy kihívás, vannak kétségek

„A projekt kétségkívül úttörő a fenntarthatóság terén” – vélekedik Filippo Weber, a non-profit olasz klímahálózat tagja, a Weber Architects olasz fenntartható építészeti cég alapítója. Ennek ellenére úgy véli, a tervezők sokkal inkább a megjelenésre fektették a hangsúlyt, mivel a szőlőültetvény nem feltétlenül a legfenntarthatóbb megoldás.

A szakember szerint a szőlőültetvényeknek ugyanis meglehetősen nagy vízigénye van, ráadásul „a szőlő nem zöldell egész évben, és ez csökkenti a szén-dioxid-kibocsátás elvonásának mértékét is, ami ellensúlyozná az épület energia- és energiafogyasztását”. Hozzátette, hogy a napelemek is problémásak lehetnek, hiszen a szőlősorok között elhelyezett panelek felülete nem feltétlenül elegendő, és fennáll annak a veszélye, hogy a szőlőtőkék beárnyékolják őket.

Weber kiemelte, szerinte továbbra is az alternatív üzemanyagok jelenthetnek megoldást a károsanyag-kibocsátásra. Emiatt a szőlőültetvények helyett sokkal fontosabb és sürgősebb az, hogy a légitársaságokat erre sarkallják. És bár a társaságok világszerte ígéretet tettek már arra, hogy 2050-re nullára csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását, az iparág még nem sokat lépett előre ezen célok elérése felé.

