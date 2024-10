A WHO keddi jelentése szerint a Covid–19 tavalyi visszaesése után a tuberkulózis követelte a legtöbb halálos áldozatot a világon 2023-ban. Az Egészségügyi Világszervezet közölte, hogy a betegségteher csökkentésére irányuló globális erőfeszítések nem haladnak a tervezett ütemben, miközben jelentős előrelépésre lenne szükség a 2027-re kitűzött célok eléréséhez.

Az Egészségügyi Világszervezet kedden közzétett jelentése szerint a tuberkulózis (tbc) 2023-ban a Covid–19 helyébe lépett, ugyanis a fertőző betegségekkel összefüggő halálozások első számú okává vált – számolt be róla a Reuters. A WHO felhívta a figyelmet a betegség felszámolására irányuló globális erőfeszítések kihívásaira.

Tavaly mintegy 10,8 millióan betegedtek meg tbc-vel, közülük 8,2 millió fő kapott hiteles orvosi diagnózist, szemben a 2022-ben jelentett 7,5 milliós adattal.

A 2023-as diagnózisszám a legmagasabb, amelyet a WHO 1995-ös globális tbc-figyelésének kezdete óta regisztrált. A betegség okozta halálesetek száma a 2022-ben feljegyzett 1,32 millióról 2023-ban 1,25 millióra csökkent, de így is magasabb, mint bármely más fertőző betegség esetén.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a betegségteher csökkentésére irányuló globális erőfeszítések nem haladnak a tervezett ütemben, miközben jelentős előrelépésre lenne szükség a 2027-re kitűzött célok eléréséhez. Az alacsony és közepes jövedelmű országok, amelyek a betegség terhének 98 százalékát viselik, jelentős finanszírozási hiányosságokkal küzdenek.

Felháborító a tény, hogy a tbc még mindig rengeteg embert megbetegít és megöl, miközben meglennének az eszközök a megelőzésére, felismerésére és kezelésére egyaránt

– hangsúlyozta dr. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.

A tuberkulózis, avagy a gümőkór egy bakteriális fertőzés okozta betegség, amelyért a Mycobacterium tuberculosis nevű kórokozó a felelős. A cseppfertőzéssel terjedő fertőzés elsősorban a tüdőt támadja meg, de más szervek, például a gerinc, az agy és a vesék működését is károsíthatja. Időben felismerve a tbc gyógyítható, illetve többféle gyógyszer is elérhető rá. Ezenkívül a súlyos lefolyású megbetegedés megelőzésére védőoltást is kifejlesztettek több évtizeddel ezelőtt. Ez a BCG-oltás, amelyet Magyarországon a csecsemők a kötelező gyermekkori oltások részeként kapnak meg – írja a Házipatika.com.

A WHO szerint a betegség multidrogrezisztens formája továbbra is közegészségügyi válsághelyzetet jelent.