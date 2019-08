Hadat üzennek a spanyolok a homeopátiának

Spanyolország felvette a harcot a homeopátiás készítmények ellen, és azt szeretné elérni, hogy ne lehessen gyógyszernek hívni azokat. Németország és Franciaország is bekeményítene, hiába, hogy egész Európában népszerűek a homeopátiás szerek. Korábban Magyarországon is szó volt arról, hogy nem lehetne gyógyszereknek hívni ezeket a készítményeket.

A spanyol egészségügyi miniszter egy 2001-es EU-törvény módosítását szeretné elérni, amely a homeopátiás szereket is a gyógyszerek kategóriájába sorolja - annak ellenére, hogy nincs tudományos bizonyíték a hatásosságukra. Az Európai Bizottságnak nincs ellenére a változtatás, annak ellenére sem, hogy pont a szigorítást kérő országokban a legnagyobb a társadalmi ellenállás is. Ugyanakkor a franciák bejelentették, hogy az állam nem fizet a homeopátiás szerekért, és hasonlóra készülnek a németek is. Jelenleg az Európai Unió tagországaiban más-más elbírálás alá esnek ezek a készítmények, a spanyolok azt szeretnék elérni, hogy egységes, a lehető legszigorúbb besorolás lépjen életbe.

A szigorítást az után kezdték el sürgetni a döntéshozók, miután egy felmérésből kiderült, hogy egyre több ember választja a homeopátiás szereket a hagyományos gyógyszerekkel szemben még az olyan súlyos betegségek esetében is, mint a rák. Az El Pais szerint az indulatok akkor szabadultak el igazán, miután 2017-ben Rosa Morillonál mellrákot diagnosztizáltak, de a nő a kemoterápia és a kezelések helyett kizárólag homeopátiás szereket kezdett el szedni, és meghalt.

"A probléma azzal a kárral van, amit az olyan alternatív terápiás módszerek okozhatnak, amiknek a hatása tudományosan nem bizonyított" - mondta María Luisa Carcedo, spanyol egészségügyi miniszter, aki olyan tanulmányokat sorakoztatott fel a szigorítás szükségessége mellett, amik egyértelműen kimondják, hogy ezek a kezelések növelik az elhalálozás esélyét a súlyos betegeknél. Vagy azért, mert a hagyományos kezelési módot elutasítják, vagy csak akkor kezdik el alkalmazni, amikor már késő, esetleg mert mellékhatásokat okozhatnak a hagyományos terápiákkal együtt alkalmazva.

A szigorítás ellenzői természetesen nem értenek egyet az egészségügyi miniszter szavaival, sőt azt állítják, nekik nincs arra vonatkozóan bizonyítékuk, hogy a példaként hozott Morillo valóban létező személy volt. Szerették volna megismerni azt a dokumentumot is, amire az egészségügyi minisztérium hivatkozik, de nem kapták meg, mert a minisztérium álláspontja szerint ez egy belső használatú dokumentum, amit nem hozhatnak nyilvánosságra.

A homeopátiás szereket nagyon egyszerűen piacra lehet dobni, ha szájon át kell őket bevenni, vagy külső használatra készültek, és terápiaként kell szedni, és a hatóanyag kellően hígítva van ahhoz, hogy ezzel garantálni tudják a készítmény biztonságát. Ha azonban speciális terápiás javaslat is jár mellé, akkor ugyanúgy bizonyítani kell a hatékonyságát, mint a gyógyszerek esetében.

A homeopátiás szerekben a hatóanyagot addig hígítják, amíg csak minimálisán vagy akár egyáltalán nem mutatható ki. Az asztmától a depresszióig nagyon sok betegséget próbálnak kezelni ilyen szerekkel, de a tudományos világ közös álláspontja, és több tanulmány egyértelmű konzekvenciája az, hogy ezek a legjobb esetben is placeboként hatásosak, azaz ha eléggé hisz benne a beteg, akkor talán lehet pozitív hatása, de tudományosan nem kimutatható, hogy valóban segítene. Ezzel szemben, a homeopátiát támogató szakemberek azt a 2013-as tanulmányt szokták előhozni, amelyben két spanyol tudós sikeresen gyógyított meg állatokat homeopátiás szerrel.

A spanyolok már korábban felszólítottak minden homeopátiás szereket gyártó piaci szereplőt, hogy vizsgáltassák be a szereket, és mutassanak arra vonatkozóan bizonyítékokat, hogy valóban hatásos, ellenkező esetben nem írhatják rá azt sem, hogy a megfázás tüneteit enyhíti. A homeopátiás szerek gyártói a Bizottsághoz fordultak, mert szerintük a kormány direkt zaklatja őket, és mesterségesen próbál belenyúlni a piacba.

Spanyolországban a homeopátia továbbra is népszerű, 2018-as adatok szerint az emberek 22 százaléka azt gondolja, hogy tudományosan megalapozott gyógymódról van szó, és minden negyedik ember hisz a jótékony hatásaiban. Az emberek 5 százaléka mondta azt, hogy homeopátiás szert vagy akupunktúrát alkalmazott már hagyományos gyógymód helyett.