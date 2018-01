Most mindenki kerek szemekkel csodálkozik rá az elektromos autók gyors terjedésére, pedig száz évvel ezelőtt teljesen természetes volt, hogy villanyhajtással is lehet közlekedni.

Clara Ford például egyáltalán nem volt hajlandó felülni a férje, Henry Ford gyárában készült világhírű T-modell autókra. Akkoriban a nők többsége irtózott a benzines meghajtástól, és nekik nagyobb nehézséget okozott kurblival beindítani a motort.

Az elektromos autók megbízhatóbbak voltak a benzineseknél.

Nem robbantak vagy gyulladtak fel, ráadásul a vásárláshoz szépen felöltözött hölgyek ruháját kevésbé veszélyeztette az olaj és a zsír.

A Clara Ford által használt autót a Detroit Electric gyártotta, és egy töltéssel körülbelül 130 kilométert lehetett megtenni, nagyjából 32 kilométer per órás végsebességgel. New Yorkban több ezer ilyen autót használtak 1905 és 1915 között, és a városban töltőállomások is voltak, hogy némi energiát juttassanak az aksikba, amíg a hölgyek a boltokban válogatnak.

A fékezéssel történő visszatöltést, amit a Toyota pár éve még nagy csinnadrattával népszerűsített, már 1898-ban használták a Krieger autókban.

Fotó: Brewbooks / flickr Egy Detroit Electric autó akkumulátora

Az elektromos autók terjedésének többek közt az vetett véget, hogy ezeket a modelleket eléggé nőiesnek tartották. Az áruk is elég húzós volt, a Detroit Electric autói akkori árfolyamon 2650 dollárba kerültek, miközben egy Ford T-modell csupán 390 dollár volt 1915-ben.

Az utolsó szöget az ütötte be a villanyautózás koporsójába, hogy 1912-ben megjelent az első elektromos indítómotor egy Cadillacben. Ennek hála nem kellett többé kurblizni, és a nők is kényelmesen el tudták indítani a benzines autókat.

(Borítókép: Egy 1916-os Detroit Electric autó egy kiállításon - fotó: Thomas Quine / Flickr)