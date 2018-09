Ha azt látjuk, hogy a belvárosban kisebb csoportosulás támad egy autó körül, akkor jó eséllyel tippelhetünk arra, hogy egy Lamborghinit csodálnak az épp arra járók. A név hallatán legtöbbünknek a méregdrága luxus sportautók jutnak eszünkbe, az autóipari ismeretek terén haladóbbak azzal is tisztában vannak, hogy a cég traktorokkal kezdte, azt viszont kevesen tudják, hogy a motorsportok egyik extravagáns ágában is jeleskedik a Lamborghini.

Négy évvel a sportautógyártás beindulása után, 1968-ban gondolta úgy Ferruccio Lamborghini, hogy a cége által gyártott motorok motorcsónakokban is megállnák a helyüket. Első alkotása a Riva névre keresztelt csónak volt, amibe két 3929 köbcentiméteres V12-es (tizenkét hengers, V-elrendezésű) motort szereltek, amik eredendően az akkortájt gyártott Lamborghini 400 GT később a Lamborghini Espada sportautókban dolgoztak.

A csónakmotorgyártás a nyolcvanas évek elején pörgött fel, amikor már nem autóknak szánt motorokat építettek motorcsónakokba, hanem külön erre a célra kezdtek fejleszteni és gyártani jelentősen nagyobb űrméretű V12-eseket. 1984-ben nyerte a cég az első Class 1 World Powerboat Championship offshore versenyt. Erről a látványos motorsportról – amit talán a Forma-1-hez lehetne hasonlítani – annyit mindenképp érdemes tudni, hogy nagy teljesítményű, turbófeltöltéses motorokkal felszerelt, 12-14 méter hosszú, 3,5 méter széles, kb. 5 tonnás, kezdetben alumínium, majd üvegszálas anyagokból készült, jellemzően katamarán törzsű csónakok versenyeznek egymással kis túlzással életre-halálra tengerpartokhoz közeli vizeken.

11 Galéria: Spirit of Norway (Class 1 versenycsónak) Fotó: Aris Messinis / AFP

A Class 1-ben egyre több sikert elérő – 1994 és 2016 között tíz világbajnoki címet szerző – Lamborghini 1999-ben külön leányvállalatot hozott létre Motori Marini Lamborghini néven az offshore versenyzésre is alkalmas versenycsónak-motorok gyártására. Azóta több mint négyszáz (!) motort építettek, amiket karban is tartanak (napjainkban a gyárból kikerülő, legbikább motorok kb. 900 lóerős, 8200 köbcentiméteres V12-esek).

Világbajnok műalkotás

És ahogy a cég autói, ezek a hajtóművek is valóságos műalkotások. Az alábbi képeken látható, modern szobornak is beillő Lamborghini SKEMA motort a Grand Basel 2018 autókiállításon mutatták meg a közönségnek. A 920 lóerős, hatsebességes, 8,2 literes V12-es, injektoros, tengervízhűtéses benzinmotor 398 kilogrammot nyom, 8200-es fordulatszámra képes, és egyes szaklapok szerint egyike a valaha épült legzseniálisabb belső égésű motoroknak.

13 Galéria: A Spirit of Norway (1998) versenycsónak motorja (Lamborghini) Fotó: Nagy Attila Károly / Index

Ebből a motorból szereltek nem egyet, de kettőt a Spirit of Norway nevű versenycsónakba, amivel a norvég Bjørn Rune Gjelsten és a brit Steve Curtis 1998-ban Class-1 világbajnokok lettek, a harmadik VB-címet szerezve a Lamborghininek (a páros amúgy még négy világbajnoki címet gyűjtött be a motorcsónakkal a következő években, 2002-ben, 2003-ban és 2004-ben mesterhármast elérve, mindezzel rekordot is tartva). A Spirit of Norway csúcssebessége 254 km/óra, és társaihoz hasonlóan azért kellett két fő a versenyzéshez, mert külön embert kívánó feladat volt a kormányzása (Bjørn Rune Gjelsten volt a sofőr) illetve a motor kezelése és a navigálás (Steve Curtis volt az úgynevezett trottelmann). Az alábbi videón az 1998-as norvég nagydíj összefoglalója látható:

Források: