Londonban a turisták egyik népszerű szelfipozíciója a greenwichi Királyi Obszervatórium, ahol a földre van rajzolva a nullás hosszúsági kör: ha az ember pont fölé áll, az egyik lába a Föld nyugati, a másik a keleti félgömbjén tapos. Hasonló attrakció Ecuadorban Quito városában a Világ közepe tér, ahol az Egyenlítő fut keresztül, és egyszerre lehet állni az északi és déli féltekén (valójában az ecuadori tér egy kicsit el lett mérve, és kb. 300 méterrel odébb van a valódi Egyenlítő, de most nem ez a lényeg).

Ha valaki szereti az ilyen "itt is vagyok, ott is vagyok" különlegességeket, nagyon irigykedhet az SS Warrimoo utasszállító hajó legénységére, akik 120 éve a műfaj csaknem meghaladhatatlan rekordját állították be. A hajót eredetileg britek építették és Ausztrália és Új-Zéland között közlekedett, de történetünk idején a Csendes-óceánon járt, Új-Zéland és kanadai kikötők között szállítva árut és utasokat. 1899 decemberében a kapitány tett egy kis kitérőt, hogy egy különleges időpontban különleges pozíción legyen a hajó. Szilveszter éjjelén, amikor beköszöntött az új év, éppen az Egyenlítő és a dátumválasztó vonal kereszteződésénél álltak. Így aztán egyszerre voltak:

keleten és nyugaton,

északon és délen,

az északi félteke telén, és a déli félteke nyarán,

december 31-én és január 1-én,

1899-ben és 1900-ban.

És a korabeli források szerint a hajó bónusz produkcióként a 19. és a 20. századba is belelógott, de mint 1999-2000-2001 óta jól tudjuk, ez tévedés, az új évszázad valójában csak a következő évben, 1901 január elsejével kezdődött el.

Az SS Warrimoo egyébként később részt vett az első világháborúban, Európába vezényelték, ahol egy szállítókonvoj tagjaként véletlenül összeütközött a Catapulte nevű francia hadihajóval. A Catapult mélységi bombái az ütközéstől berobbantak, így mind a két hajó teljesen megsemmisült. A maradványai azóta is a Földközi-tenger fenekén pihennek, valahol a tunéziai partok és Szardínia szigete között.

(Borítókép: Az SS Warrimoo hajó - forrás: Allan C. Green / Libraries Australia / Wikimedia Commons)

Köszönjük, hogy olvasol minket! Ha fontos számodra a független sajtó fennmaradása, támogasd az Indexet! Támogatom