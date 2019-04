Manapság az égvilágon senki nem lepődik meg azon, ha valaki kávéval kezdi a napot: a koffein köztudottan felpörgeti az embert, meg hát egyébként is, sokaknak már a reggeli rituálé része a kávéfogyasztás. Ezzel szemben ha valaki felkelés után egy korsó sört gurít le, azt jó eséllyel alkoholistának fogják titulálni – és ne jöjjenek a reggeli gyógysörrel, az legfeljebb átmenetileg szünteti meg a problémát, hosszú távon pedig tényleg tutira alkoholizmushoz vezet.

A pár száz évvel ezelőtti Poroszországban ugyanakkor a fenti logikát teljesen a feje tetejére állította II. Frigyes porosz király, aki részben pénzügyi, részben egészségügyi okokból az éppen akkoriban berobbanó kávé esküdt ellensége lett. Az uralkodó egészen szürreális indokokat hozott fel a kávé ellen és a sör mellett, de hiába nyert csatát, a háborút végül elvesztette.

A történet a 18. század közepén vette kezdetét, amikor a kávé a porosz közembereknek is egyre elérhetőbbé vált, sőt mi több, elkezdte kiszorítani az addig reggeli gyanánt fogyasztott lisztlevest és sörlevest is. A kávé elterjedését Olaszországban és Franciaországban a borászok ellenezték, a svédeknél III. Gusztáv, a németeknél meg érthető módon a sörfőzdék tulajdonosai akadtak ki rajta.

Ők aztán örülhettek is, az akkor uralkodó II. Frigyes ugyanis teljes mellszélességgel beleállt a kávé elleni háborúzásba, amit azzal kezdett, hogy 1766-ban állami monopóliummá tette a kávé importját. Frigyes úgy látta, hogy

A monopólium segítségével a király óriási adókkal sújtotta a kávét, amit így gyakorlatilag csak az arisztokrácia engedhetett meg magának. A köznép ettől nem volt túl boldog, de Frigyest ez nem különösebben érdekelte, az elkövetkező évtizedekben pedig nemhogy nem enyhült meg a kávéval szemben, egyre hevesebben harcolt ellene. 1777. szeptember 13-án például kiadott egy nyilatkozatot, melyben arról írt, hogy már a gondolatától is rosszul van annak, hogy mennyi kávét fogyasztanak az alattvalói, és mennyi pénz távozik az országból emiatt.

A népemnek sört kell innia. A királyuk sörön nőtt fel, ahogy az ősei és a tisztviselői is. A söröző katonák sok csatában harcoltak már és sok csatát is nyertek meg, a király pedig nem hiszi, hogy a kávézó katonák is képesek lennének hasonló nehézségeket átvészelni egy újabb háború esetén