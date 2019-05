Jön a nyár, lassan szekrénybe kerülnek a kabátok és sokan most kezdenek el kétségbeesetten edzeni, mert már csak pár hónap és mennek az Adriára. A beach bodyhoz elengedhetetlen a bronzos bőr akkor is, ha valaki amúgy az év többi részében világít a sötétben. A 20. század előtt még a fehér bőr jelezte a jólétet, hisz barnulni a földeken volt szokás kapálás közben, nem a bálteremben. Hogy ezt elérjék, sokan kémiai úton fehérítették a bőrüket. (Ez a Távol-Keleten ma is divat egyébként.)

A húszas években Coco Chanel véletlenül lebarnult, így értelemszerűen mindenki rohant a napra, hogy hasonlítson a bálványra. Innentől kezdve megindult a napozásőrület, összementek a fürdőruhák és egyre népszerűbb lett a mesterséges bőrszínezés. Az 1960-as, 70-es évektől, a szoláriumok elterjedésével még hozzáférhetőbbé és kényelmesebbé vált az egész éves barnaság. Ez a mánia odáig fajult, hogy néhány szoláriumlánc azt állítja, hogy a nyaralás előtti barnulás, kifejezetten egészséges, mert védelmet nyújt a leégés ellen a tengerparton.

Kutatások ezzel szemben azt bizonyítják, hogy érdemi védelmet nem nyújt, sőt, annál károsabb nem csak az előbarnulás, de úgy általában a szoláriumok használata is. Dr. Kuroli Enikő, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika patológus és bőrgyógyász szakorvosa szerint kifejezetten ártunk magunknak a szoláriumozással és a túl sok napozással.

A szolárium tulajdonképen pénzért vett daganat.

Mivel az ultraibolya sugárzás alapvetően rákkeltő, akárcsak a cigaretta, nincs kifejezetten biztonságos barnulás. Maga a barnulás jelensége abból áll, hogy a a bőrünk legalsó hámrétegében a melanociták festékanyagot, melanint termelnek, hogy védekezzen a sugárzás ellen. A melanin UV-sugárzás hatására oxidálódik és besötétedik, így javul az UV-elnyelő képessége - ezzel védi a bőr többi sejtjét a sugárzástól.

Ebből ered tehát, hogy a barnulás tulajdonképpen bőrkárosodást jelent.

A verzió, B verzió

A szoláriumok UV-összetétele alapvetően megegyezik a napfényével, azaz kb. 95%-ban UVA-t és 5%-ban UVB-t tartalmaz. A látható fény a 400 nm feletti hullámhossz-tartományban helyezkedik el, ami alatt 315 nm-ig már UVA-ról beszélünk, 315 nm és 200 nm között pedig már UVB-ről. Az A verzió felelős a melanin termelésért, tehát a barnulásért, valamint a bőr öregedéséért, a B pedig a leégésért és a D-vitamin bevitelért.

12 perc a fénycsövek között nagyjából egyenértékű egy teljes napozással töltött nappal július közepén a Balatonon, fényvédő nélkül. Erre a bőrünk nincs felkészülve, ezért megfigyelhető, hogy azoknak a bőre, akik rendszeresen, életvitelszerűen járnak szoláriumba, gyakran megereszkedett és ráncos.

Egyetlen bioszolárium létezik, az pedig a Nap az égen.

- tette helyre a marketingszövegeket Dr. Kuroli Enikő. Tapasztalata szerint, főleg a szoláriumok miatt, nagyban nő a melanómás megbetegedések száma. Leginkább a 20-as, 30-as éveiben járó nők aránya növekszik a betegek között, ilyen volt például Mádai Vivien műsorvezető is, aki 30. születésnapja alkalmából osztotta meg történetét. A melanóma kialakulását az eszetlen napozásnak és szoláriumozásnak tulajdonította.

Természetesen a különböző bőrproblémákat kezelő fényterápiák nem vehetőek egy kalap alá a szoláriumokkal, mert azok személyre szabott mértékben bombázzák a pácienst UV sugarakkal. Na de a kérdés az, hogy segít-e a leégés ellen, ha nyaralás előtt leugrunk néhányszor szolizni. Röviden a válasz

Viszont amikor megkérdeztünk szoláriumszalonokat, mindben azt felelték, hogy nyár elején megugrik a vendégeik száma, mert sokan vagy a védelem miatt, vagy, hogy ne hófehéren üljenek a parton, ilyenkor aktívabban járnak. Van, aki kifejezetten csak az áprilisi-májusi időszakban szoláriumozik.

Ezzel szemben kutatások azt bizonyítják, hogy az előbarnulás maximum 3-as faktornyi védelmet nyúlt a leégés ellen.

A VÉDELEM ÚGY SZÁMOLHATÓ, HOGY AZ IDŐT, AMI AHHOZ KELL, HOGY LEÉGJÜNK, MEGSZOROZZUK A FAKTORRAL, ÉS ANNYI IDEIG LEHETÜNK A NAPON.

Tehát hogy ha nekem a szőke hajammal és fehér bőrömmel húsz perc kell, hogy sírva rohanjak a tejfölért, akkor ha előtte barnulok, akár 45 percig is bírom másfajta fényvédelem nélkül.

Azoknak akik valóban hatékonyan akarnak védekezni a káros sugarak ellen, a doktornő azt ajánlja, hogy ne tartózkodjanak 11 és 15 óra között a napon, vagy ha mégis, akkor a legalább 30-as faktorú krém és a könnyű, fehér pamut ruházat elengedhetetlen. A fejet széles karimájú kalappal érdemes védeni, hiszen a baseballsapka vagy csak a homlokot, vagy csak a tarkót védi, a fülek és az orr általában kilógnak. Ha valaki mindenképpen előbarnulni szeretne nyárra, akkor kezdjen el a napon sétálgatni márciusban, és hosszabb távon szoktassa a bőrét saját egészsége védelmében.

Nem szedünk be 25 antibiotikumot, ha az orvos csak egyet ír fel. Ebben a témában is hihetünk az orvosoknak.

-kérte a doktornő. Még annak ellenére is, ha a TV2 és a Ripost olykor ezeknek a totál ellenkezőjét állítja.

